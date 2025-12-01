Menu
HOME > ESPORTES
PAREDÃO!

Em boa fase, Thiago Couto ostenta números expressivos no Vitória

Goleiro de 26 anos tem sido decisivo para o Leão da Barra

João Grassi

Por João Grassi

01/12/2025 - 20:46 h
Thiago Couto, goleiro do Vitória
Thiago Couto, goleiro do Vitória -

Vivendo boa fase desde que assumiu a titularidade no Vitória, Thiago Couto foi decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, no último sábado, 29. Seu desempenho também é traduzido pelas estatísticas, já que ele se tornou o goleiro com mais defesas em um único mês no Brasileirão de 2025.

De acordo com o aplicativo Sofascore, Thiago Couto realizou impressionantes 32 defesas somente em novembro, sendo 18 dessas intervenções em finalizações dentro da área. Nos seis jogos disputados neste mês, foram apenas quatro gols sofridos pelo arqueiro.

Couto também atingiu outra marca expressiva na mesma plataforma. O goleiro de 26 anos foi o jogador, dentre todas as equipes da Série A, que tirou a maior nota no Sofascore do mês de novembro, com 7.85 de média.

Mesmo enfrentando adversários da parte de cima da tabela — Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo e Mirassol—, o Vitória saiu sem ser vazado em quatro compromissos do mês passado. O bom momento do sistema defensivo como um todo também reflete nos resultados do Leão, que não perde há cinco rodadas seguidas.

Leia Também:

Muralha! Thiago Couto protagoniza sequência inédita do Vitória no Brasileirão 2025
Destaque com boas defesas, Thiago Couto valoriza empate com vice-líder
Que moral! Jogadores do Vitória aparecem em seleção da rodada

Próximo compromisso

O Vitória de Thiago Couto volta a campo para enfrentar o RB Bragantino, às 19h da próxima quarta-feira, 3. A partida será realizada no Estádio Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista.

Tags:

ec vitória estatísticas sofascore Thiago Couto

Ver todas

x