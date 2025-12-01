Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BOM MOMENTO

Que moral! Jogadores do Vitória aparecem em seleção da rodada

Equipe ideal foi montada pelos jornalistas do canal esportivo Sportv

João Grassi

Por João Grassi

01/12/2025 - 19:54 h | Atualizada em 01/12/2025 - 22:05
Lucas Halter apareceu na seleção da rodada montada pelo programa 'Seleção Sportv'
Lucas Halter apareceu na seleção da rodada montada pelo programa 'Seleção Sportv' -

Após o importante resultado obtido diante do Mirassol, o Vitória emplacou dois atletas na seleção da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra bateu o time paulista por 2 a 0 no último sábado, 29, no Barradão.

O time ideal foi feito pela equipe do programa 'Seleção Sportv', do canal esportivo Sportv. Foram lembrados pelos comentaristas o goleiro Thiago Couto, que se destacou com boas defesas, além do zagueiro Lucas Halter, autor do primeiro gol rubro-negro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A escalação, divulgada nesta segunda-feira, 1º, foi a seguinte: Thiago Couto (Vitória); Paulo Henrique (Vasco), Lucas Halter (Vitória), Gustavo Henrique (Corinthians) e Samuel Xavier (Fluminense); Arthur (Grêmio), Martinelli (Fluminense) e Nonato (Fluminense); Canobbio (Fluminense), Rayan (Vasco) e Neymar (Santos). Técnico: Luis Zubeldia (Fluminense).

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por sportv (@sportv)

Leia Também:

Vitória e Inter terão caminhos idênticos na reta decisiva da Série A
Com Jair Ventura, Vitória alcança maior sequência invicta na Série A
UFMG: risco de rebaixamento do Vitória despenca após fim da rodada

Próximo compromisso

Novamente com Halter e Thiago Couto, o Vitória volta a campo para enfrentar o RB Bragantino, às 19h da próxima quarta-feira, 3. A partida será realizada no Estádio Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória Seleção da Rodada

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucas Halter apareceu na seleção da rodada montada pelo programa 'Seleção Sportv'
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Lucas Halter apareceu na seleção da rodada montada pelo programa 'Seleção Sportv'
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Lucas Halter apareceu na seleção da rodada montada pelo programa 'Seleção Sportv'
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Lucas Halter apareceu na seleção da rodada montada pelo programa 'Seleção Sportv'
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x