Que moral! Jogadores do Vitória aparecem em seleção da rodada

Lucas Halter apareceu na seleção da rodada montada pelo programa 'Seleção Sportv' - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após o importante resultado obtido diante do Mirassol, o Vitória emplacou dois atletas na seleção da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra bateu o time paulista por 2 a 0 no último sábado, 29, no Barradão.

O time ideal foi feito pela equipe do programa 'Seleção Sportv', do canal esportivo Sportv. Foram lembrados pelos comentaristas o goleiro Thiago Couto, que se destacou com boas defesas, além do zagueiro Lucas Halter, autor do primeiro gol rubro-negro.

A escalação, divulgada nesta segunda-feira, 1º, foi a seguinte: Thiago Couto (Vitória); Paulo Henrique (Vasco), Lucas Halter (Vitória), Gustavo Henrique (Corinthians) e Samuel Xavier (Fluminense); Arthur (Grêmio), Martinelli (Fluminense) e Nonato (Fluminense); Canobbio (Fluminense), Rayan (Vasco) e Neymar (Santos). Técnico: Luis Zubeldia (Fluminense).

Próximo compromisso

Novamente com Halter e Thiago Couto, o Vitória volta a campo para enfrentar o RB Bragantino, às 19h da próxima quarta-feira, 3. A partida será realizada no Estádio Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista.