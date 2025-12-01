LUTA CONTRA O Z-4
Vitória e Inter terão caminhos idênticos na reta decisiva da Série A
Concorrentes na luta contra o rebaixamento estão separados por um ponto
Por João Grassi
Fora da zona de rebaixamento, o Vitória reagiu no Campeonato Brasileiro e agora vê o Internacional, um dos concorrentes na luta pela permanência na Série A, integrar o grupo dos quatro últimos colocados. O Leão da Barra e o Colorado, curiosamente, decidem suas vidas contra os mesmos adversários.
Separados por apenas um ponto na classificação, Vitória e Inter enfrentam dois times paulistas: Red Bull Bragantino e São Paulo. Nesta quarta-feira, 3, o Leão da Barra visita o Massabruta em Bragança Paulista, enquanto os gaúchos recebem o Tricolor Paulista no Beira-Rio.
Outra coincidência é que São Paulo e Bragantino ainda brigam pela mesma frente: a 8ª colocação. Caso Cruzeiro ou Fluminense se sagrem campeões da Copa do Brasil, o Brasileirão terá uma nova vaga para as preliminares da Copa Libertadores de 2026, formando um G-8 na tabela.
Vitória e Inter vs RB Bragantino e São Paulo
- RB Bragantino x Vitória - quarta, 3, às 19h, no Cícero De Souza Marques | 34ª rodada (jogo atrasado)
- Vitória x São Paulo - domingo, 7, às 16h, no Barradão | 38ª rodada
- São Paulo x Internacional - quarta, 3, às 20h, no MorumBIS | 37ª rodada
- Internacional x RB Bragantino - domingo, 7, às 16h, no Beira-Rio | 38ª rodada
No momento, o Vitória ocupa a 15ª posição na tabela da Série A, com 42 pontos. O Inter acumula 41 pontos e está em 17º, dentro do Z-4 e de técnico novo.
