ESPORTES
LUTA CONTRA O Z-4

Vitória e Inter terão caminhos idênticos na reta decisiva da Série A

Concorrentes na luta contra o rebaixamento estão separados por um ponto

João Grassi

Por João Grassi

01/12/2025 - 15:18 h
Matheuzinho sendo marcado por Juninho, do Inter
Matheuzinho sendo marcado por Juninho, do Inter

Fora da zona de rebaixamento, o Vitória reagiu no Campeonato Brasileiro e agora vê o Internacional, um dos concorrentes na luta pela permanência na Série A, integrar o grupo dos quatro últimos colocados. O Leão da Barra e o Colorado, curiosamente, decidem suas vidas contra os mesmos adversários.

Separados por apenas um ponto na classificação, Vitória e Inter enfrentam dois times paulistas: Red Bull Bragantino e São Paulo. Nesta quarta-feira, 3, o Leão da Barra visita o Massabruta em Bragança Paulista, enquanto os gaúchos recebem o Tricolor Paulista no Beira-Rio.

Outra coincidência é que São Paulo e Bragantino ainda brigam pela mesma frente: a 8ª colocação. Caso Cruzeiro ou Fluminense se sagrem campeões da Copa do Brasil, o Brasileirão terá uma nova vaga para as preliminares da Copa Libertadores de 2026, formando um G-8 na tabela.

Vitória e Inter vs RB Bragantino e São Paulo

  • RB Bragantino x Vitória - quarta, 3, às 19h, no Cícero De Souza Marques | 34ª rodada (jogo atrasado)
  • Vitória x São Paulo - domingo, 7, às 16h, no Barradão | 38ª rodada
  • São Paulo x Internacional - quarta, 3, às 20h, no MorumBIS | 37ª rodada
  • Internacional x RB Bragantino - domingo, 7, às 16h, no Beira-Rio | 38ª rodada

No momento, o Vitória ocupa a 15ª posição na tabela da Série A, com 42 pontos. O Inter acumula 41 pontos e está em 17º, dentro do Z-4 e de técnico novo.

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória sc internacional

