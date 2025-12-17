Vitória pode ter mudança importante no departamento de futebol em 2026

Arquibancada do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Executivo de Futebol contratado em meio a crise no Vitória, Gustavo Vieira substituiu Manoel Tanajura Neto e participou diretamente das contratações feitas pelo clube na segunda janela de transferências. O dirigente, no entanto, pode não seguir no clube em 2026.

Em entrevista ao ge.globo, Fábio Mota diz que Gustavo Vieira não renovou seu contrato e tem permanência incerta no Barradão. O presidente rubro-negro afirmou que a situação do diretor de futebol é analisada internamente pela diretoria.

"Não renovou. Estamos discutindo e conversando com ele. Nada definido. Aguardando ele concluir o contrato dele. Não está definido se ele será o nosso diretor até a próxima temporada. Discussão interna", indicou Mota.

Como já dito em outras entrevistas, Fábio Mota reforçou o discurso de avaliação negativa do futebol. Apesar da permanência na Série A, o presidente não se mostrou satisfeito com a temporada 2025.

"Avaliação da direção de futebol no ano todo não é boa. E por uma série de itens. Uma das quais é porque o Vitória é uma das equipes que mais jogou no Brasil. São cinco competições, e não estávamos preparados. Estamos avaliando. Salvamos a temporada ficando na Série A pelo terceiro ano seguido. Mas não está tudo bem. Não estou satisfeito", finalizou.

Gustavo Vieira, Executivo de Futebol do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Reapresentação

Os atletas rubro-negros que tiveram menos minutagem em 2025 já se apresentam no CT Manoel Pontes Tanajura no dia 26 de dezembro. Os demais jogadores do elenco retornam aos trabalhos no dia 3 de janeiro e realizam a pré-temporada até o dia 14.