Dupla Ba-Vi pode ter jogos adiados no Campeonato Brasileiro; entenda

O calendário para a dupla Ba-Vi começou agitado para o ano de 2026. O clássico, marcado inicialmente para 10 de janeiro, poderá sofrer mudanças , dependendo das situações das equipes.

| Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Do lado tricolor, o Bahia já está classificado para a disputa da Pré-Libertadores . Caso avance para a terceira fase da competição, o Tricolor Baiano terá uma partida de volta marcada, a princípio, para o dia 11 de março, data que coincide com o clássico Ba-Vi. Além disso, a quarta rodada do campeonato nacional, que enfrentaria a Chapecoense em 25 de fevereiro, também pode ser afetada, pois coincide com o jogo de volta da segunda fase do torneio continental.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Do lado rubro-negro, o Vitória pode sofrer alterações no clássico Ba-Vi devido ao compromisso internacional do seu rival. O Leão também poderá ter o jogo contra o Botafogo, previsto para 25 de fevereiro, adiado, uma vez que a partida da competição continental do adversário coincida com a rodada do Brasileirão.

| Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Campeonato Brasileiro tem início marcado para Bahia e Vitória no dia 28 de janeiro. O Vitória enfrentará o Remo no Barradão, equipe que retorna à competição após 21 anos. Já o Bahia fará sua estreia contra a equipe do Corinthians, em Itaquera.