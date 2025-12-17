DUPLA BA-VI NO BRASILEIRÃO
Dupla Ba-Vi pode ter jogos adiados no Campeonato Brasileiro; entenda
Competição internacional atrapalha calendário de times baianos no inicio do Campeonato Brasileiro
Por Valdomiro Neto
O calendário para a dupla Ba-Vi começou agitado para o ano de 2026. O clássico, marcado inicialmente para 10 de janeiro, poderá sofrer mudanças, dependendo das situações das equipes.
Do lado tricolor, o Bahia já está classificado para a disputa da Pré-Libertadores. Caso avance para a terceira fase da competição, o Tricolor Baiano terá uma partida de volta marcada, a princípio, para o dia 11 de março, data que coincide com o clássico Ba-Vi. Além disso, a quarta rodada do campeonato nacional, que enfrentaria a Chapecoense em 25 de fevereiro, também pode ser afetada, pois coincide com o jogo de volta da segunda fase do torneio continental.
Leia Também:
Do lado rubro-negro, o Vitória pode sofrer alterações no clássico Ba-Vi devido ao compromisso internacional do seu rival. O Leão também poderá ter o jogo contra o Botafogo, previsto para 25 de fevereiro, adiado, uma vez que a partida da competição continental do adversário coincida com a rodada do Brasileirão.
O Campeonato Brasileiro tem início marcado para Bahia e Vitória no dia 28 de janeiro. O Vitória enfrentará o Remo no Barradão, equipe que retorna à competição após 21 anos. Já o Bahia fará sua estreia contra a equipe do Corinthians, em Itaquera.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes