Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RIVAL?

Jogador revelado pelo Bahia está próximo de clube da pré-Libertadores

Meio-campista vai defender a camisa do Sporting Cristal, do Peru

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

17/12/2025 - 8:07 h
Cria do Bahia encaminha acerto com clube da pré-Libertadores
Cria do Bahia encaminha acerto com clube da pré-Libertadores -

Revelado nas categorias de base do Bahia, o meio-campista Gabriel está próximo de reforçar o Sporting Cristal, do Peru, equipe que disputará a fase preliminar da Copa Libertadores de 2026. O jogador, de 35 anos, está de saída do Mirassol após uma temporada histórica e deve ser anunciado pelo clube peruano nos próximos dias. A informação é do ge.

Apesar do avanço das negociações com o Sporting Cristal — que, assim como o Bahia, disputará a fase preliminar da Libertadores —, Gabriel não poderá enfrentar o Esquadrão na segunda fase do torneio. Isso porque ambos os clubes estarão no Pote 1 do sorteio, marcado para esta quinta-feira, 18.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, um possível confronto entre Bahia e Sporting Cristal não está totalmente descartado. Caso as duas equipes avancem em seus respectivos compromissos, o duelo poderá ocorrer na terceira fase preliminar da competição, a depender do chaveamento definido no sorteio.

Leia Também:

Bahia supera Real Madrid e Bayern em ranking mundial surpreendente
Com Arias saindo, Bahia avalia laterais livres no mercado; veja lista
Bahia no Pote 1: veja os possíveis adversários na pré-Libertadores

Carreira no Bahia

Gabriel surgiu como uma das principais promessas das categorias de base do Bahia após ser descoberto pelo então presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho, em um campo de várzea em Salvador.

O meio-campista defendeu a camisa azul, vermelha e branca por três temporadas — 2010, 2011 e 2012 —, mas ganhou maior destaque em 2012, quando marcou 13 gols em 55 partidas. O bom desempenho chamou a atenção do Flamengo, que contratou o jogador em 2013.

Ao todo, Gabriel disputou 83 jogos pelo Bahia, marcou 13 gols e distribuiu duas assistências.

Gabriel comemorando gol contra o São Paulo, em 2012
Gabriel comemorando gol contra o São Paulo, em 2012 | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulgação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Copa Libertadores 2026 Gabriel mercado da bola sporting cristal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cria do Bahia encaminha acerto com clube da pré-Libertadores
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Cria do Bahia encaminha acerto com clube da pré-Libertadores
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Cria do Bahia encaminha acerto com clube da pré-Libertadores
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Cria do Bahia encaminha acerto com clube da pré-Libertadores
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

x