Jogador revelado pelo Bahia está próximo de clube da pré-Libertadores

Cria do Bahia encaminha acerto com clube da pré-Libertadores

Revelado nas categorias de base do Bahia, o meio-campista Gabriel está próximo de reforçar o Sporting Cristal, do Peru, equipe que disputará a fase preliminar da Copa Libertadores de 2026. O jogador, de 35 anos, está de saída do Mirassol após uma temporada histórica e deve ser anunciado pelo clube peruano nos próximos dias. A informação é do ge.

Apesar do avanço das negociações com o Sporting Cristal — que, assim como o Bahia, disputará a fase preliminar da Libertadores —, Gabriel não poderá enfrentar o Esquadrão na segunda fase do torneio. Isso porque ambos os clubes estarão no Pote 1 do sorteio, marcado para esta quinta-feira, 18.

No entanto, um possível confronto entre Bahia e Sporting Cristal não está totalmente descartado. Caso as duas equipes avancem em seus respectivos compromissos, o duelo poderá ocorrer na terceira fase preliminar da competição, a depender do chaveamento definido no sorteio.

Carreira no Bahia

Gabriel surgiu como uma das principais promessas das categorias de base do Bahia após ser descoberto pelo então presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho, em um campo de várzea em Salvador.

O meio-campista defendeu a camisa azul, vermelha e branca por três temporadas — 2010, 2011 e 2012 —, mas ganhou maior destaque em 2012, quando marcou 13 gols em 55 partidas. O bom desempenho chamou a atenção do Flamengo, que contratou o jogador em 2013.

Ao todo, Gabriel disputou 83 jogos pelo Bahia, marcou 13 gols e distribuiu duas assistências.