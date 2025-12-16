Com Arias saindo, Bahia avalia laterais livres no mercado; veja lista

Pela primeira vez em duas temporadas sem grandes movimentações no setor, a lateral-direita do Bahia voltou a ser um foco de atenção para o clube e deve se envolver em decisões da janela de transferências.

As movimentações se devem principalmente à saída de Santiago Arias, que deixa uma lacuna clara na lateral direita para a sequência da temporada, onde atualmente, Gilberto é o único lateral-direito de origem à disposição no elenco principal.

Com a estreia no Campeonato Baiano já em janeiro, o clube precisa encontrar soluções rápidas, estejam elas dentro ou fora do time. Caso opte por não ir ao mercado, o Bahia pode administrar a posição com improvisações pontuais ou observando nomes da base ao longo das próximas semanas.

Ainda assim, a possibilidade de buscar um jogador mais experiente surge como alternativa viável, principalmente pela condição contratual específica de atletas livres.

Regras dos jogadores livres

Pelas normas da CBF e da FIFA, jogadores que estavam sem vínculo antes do fechamento da janela podem ser registrados por qualquer clube. Esse cenário abre um leque amplo de opções, com laterais-direitos de diferentes perfis, idades e valores de mercado disponíveis para negociação imediata.

Entre os nomes livres, aparecem jogadores com passagem por grandes ligas europeias, atletas com rodagem internacional e também opções mais jovens, que podem vir a integrar a rodada de contratações do Bahia na próxima janela de transferências.

Confira a lista de laterais-direitos livres no mercado:

(Nome, nacionalidade e idade)

Rick Karsdorp, Holanda, 30 anos

Ismael Govea, México, 28 anos

Junior Sambia, França / República Centro-Africana, 29 anos

Alexander Jallow, Suécia / Gâmbia, 27 anos

Antonio Bosec, Croácia, 28 anos

Mattia De Sciglio, Itália, 33 anos

Hamdi Akujobi, Holanda / Nigéria, 25 anos

Jordy Gaspar, Angola / França, 28 anos

Thibaut Vion, França, 32 anos

Hugo Mallo, Espanha, 34 anos

Tamimou Ouorou, Benim, 22 anos

Wajdi Kechrida, Tunísia / França, 30 anos

Fernando Fonseca, Portugal, 28 anos

Bouna Sarr, Senegal / França, 33 anos

Timothy Fosu-Mensah, Holanda / Gana, 27 anos

Martín Montoya, Espanha, 34 anos

Josecarlos van Rankin, México / Holanda, 32 anos

Mahlon Romeo, Antígua e Barbuda / Inglaterra, 30 anos

Joseba Zaldua, Espanha, 33 anos

Joel Ward, Inglaterra, 36 anos

Sturla Ottesen, Noruega, 24 anos

Jake Nerwinski, Estados Unidos, 31 anos

Leonel Di Plácido, Argentina / Itália, 31 anos

Dominik Schad, Alemanha, 28 anos

Matthew Millar, Austrália, 29 anos

Até o momento, o Bahia não confirmou negociações em andamento para a posição. Desde o início da gestão do Grupo City, o Tricolor investiu em três nomes para a posição, buscando agora uma quarta alternativa.

Quem já ocupou a posição?

Cicinho foi o primeiro, contratado em janeiro de 2023, mas não conseguiu se firmar. Após 45 partidas, deixou o clube no fim de 2024 sem alcançar a titularidade desejada.

A tentativa seguinte veio no segundo semestre de 2023, quando Gilberto chegou para assumir a função em um momento de instabilidade, marcado até por improvisações no setor. O lateral teve impacto imediato e terminou o Brasileirão como titular, ajudando o Bahia a permanecer na Série A. Em 2024, porém, perdeu espaço com a chegada de Arias.

Gilberto pelo Bahia | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Contratado no início de 2024, Santiago Arias viveu seu melhor momento no primeiro ano com a camisa tricolor. Foram 38 partidas na temporada, com desempenho sólido defensivamente e boa participação ofensiva. Em 2025, no entanto, o colombiano caiu de rendimento e passou a dividir espaço novamente com Gilberto.

Ao todo, Arias encerra sua passagem pelo Bahia com 73 jogos, dois gols e quatro assistências. Já Gilberto soma 97 partidas, com três gols e sete assistências, alternando momentos como titular e reserva ao longo das últimas duas temporadas.