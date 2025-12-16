FUTEBOL
Bahia supera Real Madrid e Bayern em ranking mundial surpreendente
Levantamento internacional revela o Tricolor acima de potências europeias
Por Lucas Vilas Boas
O estilo de jogo proposto pelo técnico Rogério Ceni fez o Bahia superar dois gigantes do futebol mundial em uma estatística interessante. Referência em controle de bola nos últimos anos no Brasil, o Tricolor acertou 34.426 passes certos em 2025, superando os principais clubes das 20 melhores ligas do planeta, incluindo Real Madrid e Bayern de Munique.
Em levantamento realizado pelo Sofascore, renomado aplicativo de estatísticas de futebol, o Esquadrão de Aço é o terceiro time com mais passes certos no mundo, ficando atrás apenas de Paris Saint Germain (PSG) e Flamengo.
Times das TOP 20 ligas com mais passes certos em 2025:— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 16, 2025
41.076 - 🇫🇷 PSG
37.027 - 🇧🇷 Flamengo
34.426 - 🇧🇷 Bahia
33.389 - 🇪🇸 Real Madrid
32.932 - 🇩🇪 Bayern München
✅🔥 pic.twitter.com/U3DOtw2E6s
No Brasileirão, por exemplo, o Bahia obteve 86,4% de precisão em passes, com a incrível média de 405,4 por jogo. O Tricolor fica novamente atrás apenas para Flamengo e Vasco, outras referências nesta estatística sob os comandos de Filipe Luís e Fernando Diniz, respectivamente.
Entre os jogadores que lideram a estatística destaca-se o zagueiro Ramos Mingo, oitavo colocado no ranking com 88,72% de precisão. O lateral Luciano Juba também aparece em evidência na 14ª posição, com 87,28%.
