Bahia supera Real Madrid e Bayern em ranking mundial surpreendente

O estilo de jogo proposto pelo técnico Rogério Ceni fez o Bahia superar dois gigantes do futebol mundial em uma estatística interessante. Referência em controle de bola nos últimos anos no Brasil, o Tricolor acertou 34.426 passes certos em 2025, superando os principais clubes das 20 melhores ligas do planeta, incluindo Real Madrid e Bayern de Munique.

Em levantamento realizado pelo Sofascore, renomado aplicativo de estatísticas de futebol, o Esquadrão de Aço é o terceiro time com mais passes certos no mundo, ficando atrás apenas de Paris Saint Germain (PSG) e Flamengo.

Times das TOP 20 ligas com mais passes certos em 2025:



41.076 - 🇫🇷 PSG

37.027 - 🇧🇷 Flamengo

34.426 - 🇧🇷 Bahia

33.389 - 🇪🇸 Real Madrid

32.932 - 🇩🇪 Bayern München



No Brasileirão, por exemplo, o Bahia obteve 86,4% de precisão em passes, com a incrível média de 405,4 por jogo. O Tricolor fica novamente atrás apenas para Flamengo e Vasco, outras referências nesta estatística sob os comandos de Filipe Luís e Fernando Diniz, respectivamente.

Entre os jogadores que lideram a estatística destaca-se o zagueiro Ramos Mingo, oitavo colocado no ranking com 88,72% de precisão. O lateral Luciano Juba também aparece em evidência na 14ª posição, com 87,28%.