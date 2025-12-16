Menu
Rodrigo Nestor foi comprado em definitivo pelo Bahia
FUTEBOL

Bahia supera Real Madrid e Bayern em ranking mundial surpreendente

Levantamento internacional revela o Tricolor acima de potências europeias

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/12/2025 - 18:13 h | Atualizada em 16/12/2025 - 18:24

O estilo de jogo proposto pelo técnico Rogério Ceni fez o Bahia superar dois gigantes do futebol mundial em uma estatística interessante. Referência em controle de bola nos últimos anos no Brasil, o Tricolor acertou 34.426 passes certos em 2025, superando os principais clubes das 20 melhores ligas do planeta, incluindo Real Madrid e Bayern de Munique.

Em levantamento realizado pelo Sofascore, renomado aplicativo de estatísticas de futebol, o Esquadrão de Aço é o terceiro time com mais passes certos no mundo, ficando atrás apenas de Paris Saint Germain (PSG) e Flamengo.

Leia Também:

Com Arias saindo, Bahia avalia laterais livres no mercado; veja lista
Bahia no Pote 1: veja os possíveis adversários na pré-Libertadores
Primeiro Ba-Vi do Brasileirão 2026 já tem data marcada; confira

No Brasileirão, por exemplo, o Bahia obteve 86,4% de precisão em passes, com a incrível média de 405,4 por jogo. O Tricolor fica novamente atrás apenas para Flamengo e Vasco, outras referências nesta estatística sob os comandos de Filipe Luís e Fernando Diniz, respectivamente.

Entre os jogadores que lideram a estatística destaca-se o zagueiro Ramos Mingo, oitavo colocado no ranking com 88,72% de precisão. O lateral Luciano Juba também aparece em evidência na 14ª posição, com 87,28%.

x