Vitória segue "batendo nas portas" de potenciais investidores para SAF
Declaração foi dada pelo presidente Fábio Mota nesta quarta-feira, 17
Por Marina Branco e João Grassi
Durante o evento de lançamento do Campeonato Baiano 2026, nesta tarde de quarta-feira, 17, no Cineteatro 2 de Julho, o presidente do Vitória, Fábio Mota, comentou sobre o processo de transformação do clube em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
Em entrevista coletiva à imprensa, Mota reforçou que o clube segue atrás de potenciais investidores para a SAF que ainda será constituída. De acordo com ele, o escritório CSMV Advogados, de André Sica, "continua batendo nas portas" em busca de um parceiro.
"Nós precisamos fazer uma Assembleia Geral para atualizar o estatuto e ficar de acordo com o que está sendo estruturado pela SAF. Então, também é um dever de casa que a gente tem que fazer", iniciou Fábio Mota.
"Enquanto isso, o escritório de Sica continua buscando investidores para que a gente, assim como outros clubes, passe a ser uma SAF de verdade, não uma SAF de mentira", completou o presidente do Vitória.
André Sica continua batendo nas portas [de potenciais investidores para a SAF].
