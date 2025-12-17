Vitória segue "batendo nas portas" de potenciais investidores para SAF

Imagem ilustrativa - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Durante o evento de lançamento do Campeonato Baiano 2026, nesta tarde de quarta-feira, 17, no Cineteatro 2 de Julho, o presidente do Vitória, Fábio Mota, comentou sobre o processo de transformação do clube em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Em entrevista coletiva à imprensa, Mota reforçou que o clube segue atrás de potenciais investidores para a SAF que ainda será constituída. De acordo com ele, o escritório CSMV Advogados, de André Sica, "continua batendo nas portas" em busca de um parceiro.

"Nós precisamos fazer uma Assembleia Geral para atualizar o estatuto e ficar de acordo com o que está sendo estruturado pela SAF. Então, também é um dever de casa que a gente tem que fazer", iniciou Fábio Mota.

"Enquanto isso, o escritório de Sica continua buscando investidores para que a gente, assim como outros clubes, passe a ser uma SAF de verdade, não uma SAF de mentira", completou o presidente do Vitória.