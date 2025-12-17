Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NA BUSCA!

Vitória segue "batendo nas portas" de potenciais investidores para SAF

Declaração foi dada pelo presidente Fábio Mota nesta quarta-feira, 17

Marina Branco e João Grassi

Por Marina Branco e João Grassi

17/12/2025 - 19:21 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Durante o evento de lançamento do Campeonato Baiano 2026, nesta tarde de quarta-feira, 17, no Cineteatro 2 de Julho, o presidente do Vitória, Fábio Mota, comentou sobre o processo de transformação do clube em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Em entrevista coletiva à imprensa, Mota reforçou que o clube segue atrás de potenciais investidores para a SAF que ainda será constituída. De acordo com ele, o escritório CSMV Advogados, de André Sica, "continua batendo nas portas" em busca de um parceiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Nós precisamos fazer uma Assembleia Geral para atualizar o estatuto e ficar de acordo com o que está sendo estruturado pela SAF. Então, também é um dever de casa que a gente tem que fazer", iniciou Fábio Mota.

Leia Também:

Vitória endividado? Fábio Mota abre o jogo e rebate "fake news"
Fábio Mota abre o jogo sobre renovação do elenco; confira lista
Fábio Mota comemora reeleição no Vitória: "Hoje foi um plebiscito"
Fábio Mota, presidente do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Enquanto isso, o escritório de Sica continua buscando investidores para que a gente, assim como outros clubes, passe a ser uma SAF de verdade, não uma SAF de mentira", completou o presidente do Vitória.

André Sica continua batendo nas portas [de potenciais investidores para a SAF].
Fábio Mota - Presidente do Vitória

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória fábio mota SAF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Imagem ilustrativa
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Imagem ilustrativa
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Imagem ilustrativa
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

x