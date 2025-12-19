DE SAÍDA?
Volante que pertence ao Vitória chama atenção de time paulista
Meio-campista de 24 anos virou alvo do clube que vai disputar a Série B
Por João Grassi
Jogador que pertence ao Vitória e que está emprestado ao Criciúma, Léo Naldi não faz parte dos planos da comissão técnica rubro-negra para 2026. O volante de 24 anos interessa ao Novorizontino, clube paulista que vai disputar a Série B do Brasileirão.
De acordo com o setorista Lucas Rossafa, o Novorizontino quer Léo Naldi por empréstimo até o fim da próxima edição da Segundona. Vale lembrar que o contrato dele com o clube da região sul vai até o Campeonato Catarinense.
Com a camisa do Vitória, o meio-campista disputou 28 jogos no total, sendo apenas dois nesta temporada. Ele tem vínculo definitivo com o Leão até o fim de 2027.
Tigre quer empréstimo do volante junto ao Leão até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.
Meio-campista está cedido pelo Rubro-Negro ao Criciúma até o Campeonato Catarinense.
📷: Victor Ferreira pic.twitter.com/QROIpe8NEd
Carreira de Léo Naldi
Léo Naldi acumulou passagens por Taubaté e Ponte Preta antes de desembarcar no Barradão. Sem espaço no elenco, acabou emprestado ao Atlético-GO e fez apenas 12 partidas.
Na sequência da temporada, foi repassado ao Criciúma e encerrou 2025 como titular do técnico Eduardo Baptista.
