Torcida do Bahia canta mais alto que a do Vitória, diz pesquisa

- Foto: Divulgação

A rivalidade entre clubes no futebol brasileiro costuma ser grande o suficiente a ponto de causar discordância até mesmo fora de campo. Uma pesquisa realizada pelo jornal OGLOBO fez questão de reascender uma discussão que costuma mexer com as torcidas, especialmente as de Bahia e Vitória: quem canta mais alto?

O levantamento "Sons da Torcida" mediu o volume das arquibancadas das principais equipes do Brasil em um jogo específico do Brasileirão, diretamente do ponto mais próximo da torcida mais barulhenta de cada estádio. Quatro tópicos foram levantados com o intuito de ordenar cada grupo de torcedores usando decibéis (dB), unidade usada para medir a intensidade do som.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Média de intensidade sonora

No triunfo do Bahia por 1 a 0 sobre o Vasco, jogo do Tricolor utilizado para a pesquisa, a torcida obteve a média de 90,5 dB, sendo o sexto colocado na lista. Na vitória do Vitória sobre o São Paulo, na 38ª rodada, torcedores do Leão ficaram na 14ª posição, com a média de 85,6 dB.

| Foto: Reprodução | OGLOBO

Pico de volume

O gol marcado por Arrascaeta contra o Bragantino, na vitória por 3 a 0 no Maracanã, gerou o maior pico de volume de toda a pesquisa, em nível que se aproxima ao rugido de um tigre a curta distância (114,9 dB). O Bahia ficou na 7ª posição, com 112,6 dB registrados, enquanto o Vitória ficou logo atrás, em 10º colocado, com 112,2 dB.

| Foto: Reprodução | OGLOBO

Minuto mais alto

Na média sonora dos 60 segundos mais intensos do jogo, a torcida do Leão da Barra figurou na quarta posição, com 106,4 dB, atrás apenas de Flamengo, Fortaleza e Atlético-MG. O Esquadrão de Aço gerou o 9º minuto mais alto do levantamento, com 105,2 dB.

| Foto: Reprodução | OGLOBO

Tempo acima de 90dB

Já a faixa de tempo em que o som ultrapassou 90 dB, faixa em que jogadores precisam gritar para se comunicar, é equivalente a 47,5% no caso do Bahia, que ficou na quinta colocação, apenas atrás de Flamengo, Cruzeiro, Grêmio e Fortaleza. O Vitória figurou em 14º lugar, com 15,7% do tempo.

| Foto: Reprodução | OGLOBO

Ranking Geral

Um sistema de pontos foi criado para definir o ranking geral de clubes, em que o líder de cada um dos quatro tópicos acumula 15 pontos, enquanto o 16º não ganha nenhum.

O Flamengo liderou com 60 pontos, com o Bahia na quinta posição, com 37 pontos, atrás também para Fortaleza, Cruzeiro e Atlético-MG. O Vitória figura na décima posição com 23 pontos.

Veja: