Lucas Halter não tem permanência garantida no Vitória em 2026; entenda

Lucas Halter, zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos destaques do Vitória no Campeonato Brasileiro, Lucas Halter não tem permanência garantida em 2026. Mesmo após bater metas que estabeleciam a obrigatoriedade de compra junto ao Botafogo, clube que o emprestou, a negociação também depende de um acerto com o zagueiro.

O Leão da Barra estava pronto para pagar um valor superior a R$ 8 milhões para adquirir Halter, mas as negociações com ele não evoluíram. O Portal A TARDE apurou que as partes não chegaram a um acordo sobre o novo salário do atleta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, de acordo com o Canal do Dinâmico, o zagueiro teria recebido proposta de um clube da Major League Soccer (MLS), principal liga dos Estados Unidos. O A TARDE confirma que equipes do exterior demonstraram interesse na contratação do capitão rubro-negro.

Embora as conversas estejam emperradas, a saída de Halter ainda não é certa. O clube baiano segue em negociações e um desfecho deve acontecer nas próximas semanas.

Lucas Halter no Vitória

Titular absoluto do Vitória, Lucas Halter, de 25 anos, disputou 48 jogos com a camisa rubro-negra em 2025, sendo 33 pelo Brasileirão Série A. Ele atuou pelo Leão emprestado pelo Botafogo.

Mesmo sendo zagueiro, marcou cinco gols e alguns desses decisivos para a permanência do Vitória na Série A. Além disso, distribuiu uma assistência.