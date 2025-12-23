Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NÃO FICA?

Lucas Halter não tem permanência garantida no Vitória em 2026; entenda

Zagueiro de 25 anos vive impasse em negociações com o clube

João Grassi

Por João Grassi

23/12/2025 - 17:41 h
Lucas Halter, zagueiro do Vitória
Lucas Halter, zagueiro do Vitória -

Um dos destaques do Vitória no Campeonato Brasileiro, Lucas Halter não tem permanência garantida em 2026. Mesmo após bater metas que estabeleciam a obrigatoriedade de compra junto ao Botafogo, clube que o emprestou, a negociação também depende de um acerto com o zagueiro.

O Leão da Barra estava pronto para pagar um valor superior a R$ 8 milhões para adquirir Halter, mas as negociações com ele não evoluíram. O Portal A TARDE apurou que as partes não chegaram a um acordo sobre o novo salário do atleta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, de acordo com o Canal do Dinâmico, o zagueiro teria recebido proposta de um clube da Major League Soccer (MLS), principal liga dos Estados Unidos. O A TARDE confirma que equipes do exterior demonstraram interesse na contratação do capitão rubro-negro.

Embora as conversas estejam emperradas, a saída de Halter ainda não é certa. O clube baiano segue em negociações e um desfecho deve acontecer nas próximas semanas.

Leia Também:

Em lágrimas, Lucas Halter expõe drama da permanência do Vitória
Lucas Halter destaca evolução defensiva como "ponto forte" do Vitória
Lucas Halter é o 2º zagueiro com mais pontos em ações ofensivas
Vitória costura acordo com Botafogo e Grêmio por imbróglio de Halter

Lucas Halter no Vitória

Titular absoluto do Vitória, Lucas Halter, de 25 anos, disputou 48 jogos com a camisa rubro-negra em 2025, sendo 33 pelo Brasileirão Série A. Ele atuou pelo Leão emprestado pelo Botafogo.

Mesmo sendo zagueiro, marcou cinco gols e alguns desses decisivos para a permanência do Vitória na Série A. Além disso, distribuiu uma assistência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória Lucas Halter mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucas Halter, zagueiro do Vitória
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Lucas Halter, zagueiro do Vitória
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Lucas Halter, zagueiro do Vitória
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Lucas Halter, zagueiro do Vitória
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x