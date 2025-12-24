ESPORTES
Bahia e Vitória dão salto no Ranking da CBF 2026; veja as novas posições
Ranking foi anunciado nesta quarta-feira
Por Daniel Genonadio
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira, 24, o Ranking Nacional de Clubes que vai valer para o ano de 2026. O sistema, importante para definir prioridades em competições, contou com crescimento de Bahia e Vitória, que ganharam posições em comparação com a lista de 2025.
O Bahia é o nono colocado no Ranking Nacional de Clubes da CBF, com 12.632 pontos. O Tricolor subiu duas posições em comparação com o ranking anterior e por pouco não alcançou o Athletico Paranaense, acima somente por 24 pontos.
Neste ano, o Bahia atuou em 80 partidas, conquistou Campeonato Baiano e Copa do Nordeste e voltou a jogar a Libertadores depois de 36 anos. Em âmbito nacional, o Tricolor parou nas quartas de final da Copa do Brasil e acabou o Campeonato Brasileiro na sétima posição.
Já o Vitória aparece no 20º lugar do Ranking Nacional de Clubes, com 7.205 pontos. O Leão subiu três posições em comparação com o ranking anterior e está apenas 47 pontos atrás do América Mineiro, 19º da lista.
A subida do Vitória acontece em um momento de recuperação do clube, principalmente com nova manutenção para a terceira temporada consecutiva na primeira divisão.
Os clubes baianos que aparecem no Ranking Nacional de Clubes são:
- Bahia (9º lugar)
- Vitória (20º lugar)
- Juazeirense (83º lugar)
- Jacuipense (94º lugar)
- Bahia de Feira (118º lugar)
- Atlético de Alagoinhas (123º lugar)
- Barcelona de Ilhéus (132º lugar)
- Jequié (133º lugar)
- Itabuna (150º lugar)
O Top 5 do Brasil
Campeão da Série A, o Flamengo lidera o ranking pelo sexto ano consecutivo, com 16.314 pontos. O Corinthians, que conquistou a Copa do Brasil no último domingo (21), saltou do quarto lugar em 2025 para a vice-liderança em 2026, com 14.930 pontos. O Top 5 é composto ainda por Palmeiras (13.860), Atlético-MG (13.696) e São Paulo (13.556).
Como funciona o ranking
De acordo com a CBF, o RNC considera, a partir da pontuação delineada pela Convenção de Pontos, a participação do clube em competições realizadas (Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) nos últimos cinco anos.
A partir da próxima edição, o sistema de distribuição de pontos será readequado, em função do aumento do número de participantes da Copa do Brasil de 92 para 126 times.
Para que serve o ranking
Além de listar as equipes melhores avaliadas, o ranking também é usado de forma prática, para definir quais equipes disputam competições como a Série D do Brasileirão, a Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Sul-Sudeste, além da definição dos cabeças de chave da Copa do Brasil.
Ranking das Federações
A posição de uma federação no RNF determina, de acordo com o regulamento de cada competição, o número de vagas que será destinado a seus filiados na Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa Verde.
A Federação Paulista ocupa a primeira colocação, com 93.528 pontos, seguida pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que tem 61.308 pontos.
A Federação Baiana ocupa a nona posição entre as 27 do país, sendo a segunda melhor ranqueada do Nordeste, atrás da Federação Cearense, que ocupa o sétimo lugar.
