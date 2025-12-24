Bahia e Vitória dão salto no Ranking da CBF 2026; veja as novas posições

Bahia x Vitória em clássico de 2025 - Foto: Victor Ferreira EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira, 24, o Ranking Nacional de Clubes que vai valer para o ano de 2026. O sistema, importante para definir prioridades em competições, contou com crescimento de Bahia e Vitória, que ganharam posições em comparação com a lista de 2025.

O Bahia é o nono colocado no Ranking Nacional de Clubes da CBF, com 12.632 pontos. O Tricolor subiu duas posições em comparação com o ranking anterior e por pouco não alcançou o Athletico Paranaense, acima somente por 24 pontos.

Neste ano, o Bahia atuou em 80 partidas, conquistou Campeonato Baiano e Copa do Nordeste e voltou a jogar a Libertadores depois de 36 anos. Em âmbito nacional, o Tricolor parou nas quartas de final da Copa do Brasil e acabou o Campeonato Brasileiro na sétima posição.

Já o Vitória aparece no 20º lugar do Ranking Nacional de Clubes, com 7.205 pontos. O Leão subiu três posições em comparação com o ranking anterior e está apenas 47 pontos atrás do América Mineiro, 19º da lista.

A subida do Vitória acontece em um momento de recuperação do clube, principalmente com nova manutenção para a terceira temporada consecutiva na primeira divisão.

Os clubes baianos que aparecem no Ranking Nacional de Clubes são:

Bahia (9º lugar)

Vitória (20º lugar)

Juazeirense (83º lugar)

Jacuipense (94º lugar)

Bahia de Feira (118º lugar)

Atlético de Alagoinhas (123º lugar)

Barcelona de Ilhéus (132º lugar)

Jequié (133º lugar)

Itabuna (150º lugar)

O Top 5 do Brasil

Campeão da Série A, o Flamengo lidera o ranking pelo sexto ano consecutivo, com 16.314 pontos. O Corinthians, que conquistou a Copa do Brasil no último domingo (21), saltou do quarto lugar em 2025 para a vice-liderança em 2026, com 14.930 pontos. O Top 5 é composto ainda por Palmeiras (13.860), Atlético-MG (13.696) e São Paulo (13.556).

Flamengo lidera o Ranking Nacional de Clubes 2026 | Foto: Divulgação / Flamengo

Como funciona o ranking

De acordo com a CBF, o RNC considera, a partir da pontuação delineada pela Convenção de Pontos, a participação do clube em competições realizadas (Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) nos últimos cinco anos.

A partir da próxima edição, o sistema de distribuição de pontos será readequado, em função do aumento do número de participantes da Copa do Brasil de 92 para 126 times.

Para que serve o ranking

Além de listar as equipes melhores avaliadas, o ranking também é usado de forma prática, para definir quais equipes disputam competições como a Série D do Brasileirão, a Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Sul-Sudeste, além da definição dos cabeças de chave da Copa do Brasil.

Ranking das Federações

A posição de uma federação no RNF determina, de acordo com o regulamento de cada competição, o número de vagas que será destinado a seus filiados na Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa Verde.

A Federação Paulista ocupa a primeira colocação, com 93.528 pontos, seguida pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que tem 61.308 pontos.

A Federação Baiana ocupa a nona posição entre as 27 do país, sendo a segunda melhor ranqueada do Nordeste, atrás da Federação Cearense, que ocupa o sétimo lugar.