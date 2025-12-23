Bahia de olho: veja todos os clubes classificados à Libertadores 2026

Taça Libertadores - Foto: Divulgação | Conmebol

Todos os clubes classificados para a Libertadores 2026 estão definidos. A última vaga foi definida nesta segunda-feira, 22, com título do Nacional Potosí, que venceu a Copa da Bolívia ao vencer de virada o Bolívar por 4 a 3 no placar agregado e se garantiu na segunda fase da etapa preliminar da competição continental.

Serão 47 equipes participantes, sendo o Corinthians o último brasileiro a sacramentar a vaga direta na fase de grupos, com o título da Copa do Brasil sobre o Vasco. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo e Bahia são os outros conterrâneos na Libertadores.

O Esquadrão de Aço encara o O'Higgins, do Chile, na segunda fase, e encara o vencedor do duelo entre Deportivo Táchira, da Colômbia, e The Strongest, da Bolívia, que foi o adversário na temporada passada. A atitude de La Paz, no estádio Hernando Siles, localizado a 3.637 metros acima do nível do mar, contudo, é uma ameaça pela segunda vez consecutiva.

Confira todos os 47 clubes da Copa Libertadores

Brasil (7 vagas)

Flamengo (campeão da Copa Libertadores 2025)

Corinthians (Campeão da Copa do Brasil)

Palmeiras (vice-campeão Brasileiro)

Cruzeiro (3º colocado do Campeonato Brasileiro)

Mirassol (4º colocado do Campeonato Brasileiro)

Fluminense (5º colocado do Campeonato Brasileiro)

Botafogo (6º colocado do Campeonato Brasileiro)

Bahia (7º colocado do Campeonato Brasileiro)

Argentina (6 vagas)

Lanús (campeão da Copa Sul-Americana 2025)

Platense (campeão do Torneio Apertura)

Estudiantes (campeão do Torneio Clausura)

Independiente Rivadavia (campeão da Copa da Argentina)

Rosario Central (1º colocado na tabela anual do Campeonato Argentino)

Boca Juniors (2º colocado na tabela anual do Campeonato Argentino)

Argentinos Juniors (3º colocado na tabela anual do Campeonato Argentino)

Uruguai (4 vagas)

Nacional (campeão Uruguaio)

Peñarol (vice-campeão Uruguaio)

Liverpool (3º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)

Juventud (4º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)

Colômbia (4 vagas)

Independiente Santa Fé (campeão do Torneio Apertura)

Junior Barranquilla (campeão do Torneio Finalización)

Tolima (1º colocado na tabela anual do Campeonato Colombiano)

Independiente Medellín (2º colocado na tabela anual do Campeonato Colombiano)

Paraguai (4 vagas)

Libertad (campeão do Torneio Apertura)

Cerro Porteño (campeão do Torneio Clausura)

Guaraní (2º colocado na tabela anual do Campeonato Paraguaio)

2 de Mayo (vice-campeão da Copa do Paraguai)

Equador (4 vagas)

Independiente del Valle (campeão Equatoriano)

LDU (classificada pelo Campeonato Equatoriano)

Barcelona de Guayaquil (classificado pelo Campeonato Equatoriano)

Universidad Católica (campeão ou vice-campeão da Copa do Equador)

Chile (4 vagas)

Coquimbo Unido (campeão do Campeonato Chileno)

Universidad Católica (vice-campeã do Campeonato Chileno)

O'Higgins (3º colocado do Campeonato Chileno)

Huachipato (campeão da Copa do Chile)

Peru (4 vagas)

Universitario (campeão Peruano)

Cusco (vice-campeão Peruano)

Sporting Cristal (3º colocado do Campeonato Peruano)

Alianza Lima (4º colocado do Campeonato Peruano)