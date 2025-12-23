Ex-atacante de Bahia e Vitória é o novo treinador do Sport para 2026

Sport aposta em treinador jovem após acesso à Série B - Foto: Paulo Paiva / Sport Recife

O Sport definiu o treinador para a próxima temporada: o ex-jogador, agora técnico, Roger Silva. O clube pernambucano acertou a contratação do comandante nesta segunda-feira, 22, mediante o pagamento de uma multa estipulada em R$ 180 mil ao Londrina, equipe com a qual havia renovado contrato após conquistar o acesso à Série B nesta temporada.

Roger, que antes de pendurar as chuteiras teve passagens por Bahia e Vitória, chega ao Sport após trabalhos como treinador no Athletic, clube pelo qual conquistou o acesso à Série B em 2024, além de Inter de Limeira, Pouso Alegre-MG, Manaus e Primavera-SP. Vale ressaltar que o ex-atacante foi campeão da Copa do Brasil pelo clube pernambucano, em 2008, quando ainda estava em atividade,

O treinador iniciou a carreira à beira do gramado em 2021, logo após se aposentar como jogador. Inicialmente, atuou como coordenador técnico do Inter de Limeira, mas, pouco tempo depois, assumiu o comando da equipe. Desde então, Roger Silva já soma 140 jogos como treinador em sua ainda curta trajetória.

Carreira na dupla Ba-Vi

Com uma carreira extensa como atleta, Roger defendeu as cores rubro-negras do Vitória em 2009, emprestado pelo São Paulo. No Leão da Barra, disputou 35 partidas, marcou 15 gols e distribuiu sete assistências, sendo campeão baiano naquela temporada.

Já no lado azul, vermelho e branco de Salvador, a passagem foi mais discreta. Roger chegou ao Bahia em 2015 para a disputa da Série B, atuando em apenas nove jogos, com três gols marcados e uma assistência.