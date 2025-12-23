Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Ex-atacante de Bahia e Vitória é o novo treinador do Sport para 2026

Técnico tem passagens por Londirna, Athletic, Inter de Limeira e Pouso Alegre

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/12/2025 - 10:33 h
Sport aposta em treinador jovem após acesso à Série B
Sport aposta em treinador jovem após acesso à Série B -

O Sport definiu o treinador para a próxima temporada: o ex-jogador, agora técnico, Roger Silva. O clube pernambucano acertou a contratação do comandante nesta segunda-feira, 22, mediante o pagamento de uma multa estipulada em R$ 180 mil ao Londrina, equipe com a qual havia renovado contrato após conquistar o acesso à Série B nesta temporada.

Sport paga a multa rescisória e tira técnico do Londrina
Sport paga a multa rescisória e tira técnico do Londrina | Foto: Rafael Martins/Londrina EC

Roger, que antes de pendurar as chuteiras teve passagens por Bahia e Vitória, chega ao Sport após trabalhos como treinador no Athletic, clube pelo qual conquistou o acesso à Série B em 2024, além de Inter de Limeira, Pouso Alegre-MG, Manaus e Primavera-SP. Vale ressaltar que o ex-atacante foi campeão da Copa do Brasil pelo clube pernambucano, em 2008, quando ainda estava em atividade,

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O treinador iniciou a carreira à beira do gramado em 2021, logo após se aposentar como jogador. Inicialmente, atuou como coordenador técnico do Inter de Limeira, mas, pouco tempo depois, assumiu o comando da equipe. Desde então, Roger Silva já soma 140 jogos como treinador em sua ainda curta trajetória.

Leia Também:

Diretor do Flamengo exalta o Palmeiras em análise para 2026
Empresária de Haaland rasga elogios à gestão do Grupo City no Bahia
Ramos Mingo é um dos jogadores mais utilizados do mundo em 2025

Carreira na dupla Ba-Vi

Com uma carreira extensa como atleta, Roger defendeu as cores rubro-negras do Vitória em 2009, emprestado pelo São Paulo. No Leão da Barra, disputou 35 partidas, marcou 15 gols e distribuiu sete assistências, sendo campeão baiano naquela temporada.

Já no lado azul, vermelho e branco de Salvador, a passagem foi mais discreta. Roger chegou ao Bahia em 2015 para a disputa da Série B, atuando em apenas nove jogos, com três gols marcados e uma assistência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Futebol nordestino mercado da bola Roger Silva sport vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sport aposta em treinador jovem após acesso à Série B
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Sport aposta em treinador jovem após acesso à Série B
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Sport aposta em treinador jovem após acesso à Série B
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Sport aposta em treinador jovem após acesso à Série B
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x