Empresária de Haaland rasga elogios à gestão do Grupo City no Bahia

Empresária de Haaland elogia modelo de gestão e acompanhamento direto do City no Bahia - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Em seu terceiro ano sob a gestão do Grupo City, o Bahia viveu uma temporada histórica. O clube conquistou a dobradinha ao levantar o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste — feito que não ocorria há mais de 20 anos —, quebrou recordes, superou tabus e alcançou sua melhor campanha na Série A do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, assegurando novamente uma vaga na Libertadores.

Diante do sucesso do conglomerado no comando do Tricolor de Aço, Rafaela Pimenta, empresária de um dos melhores jogadores do mundo, Erling Haaland, do Manchester City, rasgou elogios à atuação do Grupo City no Tricolor de Aço.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista à TNT Sports, a empresária enalteceu a forma de gestão, o planejamento e a presença constante do Grupo City no Bahia. “O CEO do City (Ferran Soriano) sai de Manchester todo mês e vai até a Bahia, para ver com os próprios olhos o que está acontecendo”, destacou.

O trabalho que eles estão fazendo é incrível Rafaela Pimenta - empresária de Haaland

“Se você pega o Grupo City no Bahia, o trabalho que eles estão fazendo é incrível. Por quê? Porque tem dono, tem uma orientação e tem um caminho. O CEO do City sai de Manchester todo mês e vai até a Bahia, para ver com os próprios olhos o que está acontecendo. O negócio só pode dar certo. E, na hora que der certo, é bom para o clube, para o jogador e para o torcedor”, afirmou.

Assista:

Grupo City no Bahia

Com a venda de 90% da SAF do Bahia ao Grupo City aprovada em dezembro de 2022, o conglomerado atua nos bastidores do Esquadrão desde o retorno a Série A. Já em maio de 2023, o documento que concluiu o fechamento da parceria com o City Football Group foi oficialmente assinado, contando com as presenças de Guilherme Bellintani, até então presidente do clube, Raul Aguirre, e o CEO do Grupo City, Ferran Soriano.