Ramos Mingo é um dos jogadores mais utilizados do mundo em 2025
Zagueiro do Bahia soma mais de 5 mil minutos em campo
Por Téo Mazzoni
O Bahia encerrou a temporada com 80 jogos disputados, figurando como o clube que mais entrou em campo no ano. O reflexo dessa alta carga de partidas fica evidenciado no elenco azul, vermelho e branco: o zagueiro Santiago Ramos Mingo está entre os jogadores com mais minutos em campo em 2025.
De acordo com o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), o defensor argentino foi o quadragésimo quarto jogador com maior quantidade de minutos disputados no mundo nesta temporada, somando 5.064 minutos em 58 partidas.
Levando em consideração apenas os atletas que atuam em território brasileiro, o zagueiro do Bahia aparece na sexta colocação, atrás apenas de Junior Alonso e Alan Franco, ambos do Atlético-MG, Léo Pereira, do Flamengo, Juan Pablo Freytes, do Fluminense, e Gustavo Gómez, do Palmeiras — listados, respectivamente, da primeira à quinta posição.
Confira os 50 jogadores com mais minutos no ano de 2025:
- Junior Alonso – 70 partidas | 6.036 minutos
- Hans Vanaken – 70 partidas | 5.925 minutos
- Nicolás Otamendi – 65 partidas | 5.837 minutos
- Brandon Mechele – 65 partidas | 5.702 minutos
- Vitinha Ferreira – 72 partidas | 5.683 minutos
- William Tesillo – 65 partidas | 5.652 minutos
- Marc Cucurella – 68 partidas | 5.615 minutos
- Christos Tzolis – 68 partidas | 5.612 minutos
- Alan Franco – 65 partidas | 5.544 minutos
- Federico Valverde – 66 partidas | 5.540 minutos
- Kylian Mbappé – 66 partidas | 5.530 minutos
- Virgil van Dijk – 60 partidas | 5.487 minutos
- Aurélien Tchouaméni – 64 partidas | 5.473 minutos
- Nicolas Raskin – 65 partidas | 5.389 minutos
- Žan Karničnik – 65 partidas | 5.355 minutos
- Bruno Fernandes – 60 partidas | 5.351 minutos
- Joshua Kimmich – 63 partidas | 5.343 minutos
- Léo Pereira – 60 partidas | 5.342 minutos
- Richard King – 69 partidas | 5.332 minutos
- Juan Pablo Freytes – 60 partidas | 5.310 minutos
- Alexis Gamboa – 61 partidas | 5.239 minutos
- Willian Pacho – 65 partidas | 5.231 minutos
- Jonathan Tah – 61 partidas | 5.230 minutos
- Tijjani Reijnders – 66 partidas | 5.229 minutos
- Vinícius Júnior – 68 partidas | 5.202 minutos
- Gustavo Gómez – 60 partidas | 5.193 minutos
- Jorman Campuzano – 62 partidas | 5.190 minutos
- Daniel Muñoz – 57 partidas | 5.151 minutos
- Richard Ríos – 69 partidas | 5.149 minutos
- Lewis Simper – 59 partidas | 5.143 minutos
- Wouter Goes – 61 partidas | 5.140 minutos
- Érik Lira – 61 partidas | 5.140 minutos
- Caleb Richards – 57 partidas | 5.135 minutos
- Roberto Lopes – 58 partidas | 5.128 minutos
- Rafael Carrascal – 60 partidas | 5.113 minutos
- Milan Škriniar – 56 partidas | 5.100 minutos
- Ethan Galbraith – 61 partidas | 5.084 minutos
- Fredrik Aursnes – 60 partidas | 5.078 minutos
- António Silva – 58 partidas | 5.075 minutos
- Vangelis Pavlidis – 72 partidas | 5.073 minutos
- Ezri Konsa – 59 partidas | 5.071 minutos
- Pedro Porro – 65 partidas | 5.069 minutos
- Fidel Escobar – 58 partidas | 5.066 minutos
- Santiago Ramos Mingo – 58 partidas | 5.064 minutos
- Lukáš Červ – 64 partidas | 5.043 minutos
- Alessandro Bastoni – 64 partidas | 5.042 minutos
- Daniel Londoño – 57 partidas | 5.027 minutos
- Morgan Rogers – 64 partidas | 5.005 minutos
- Jean Carlos Pestaña – 57 partidas | 5.003 minutos
- Nicolò Barella – 66 partidas | 4.989 minutos
Apesar de figurar entre os 50 jogadores com mais minutos disputados no futebol mundial em 2025, Mingo não aparece sequer no Top-5 atletas com mais jogos pelo Bahia na temporada. O argentino entrou em campo em 58 partidas, número inferior ao de Cauly e Luciano Juba, ambos com 63 aparições, Willian José, com 61, além de Jean Lucas e Éverton Ribeiro, com 60, que lideram o ranking interno do clube.
Ainda assim, mesmo com menos jogos, Mingo acumula mais minutos em campo do que todos os atletas citados, evidenciando sua presença constante em partidas completas e a importância no sistema defensivo do Tricolor de Aço ao longo da temporada.
