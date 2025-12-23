Menu
HOME > ESPORTES
ALTA MINUTAGEM

Ramos Mingo é um dos jogadores mais utilizados do mundo em 2025

Zagueiro do Bahia soma mais de 5 mil minutos em campo

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/12/2025 - 8:48 h | Atualizada em 23/12/2025 - 9:12
Ramos Mingo na partida contra o Vasco
Ramos Mingo na partida contra o Vasco

O Bahia encerrou a temporada com 80 jogos disputados, figurando como o clube que mais entrou em campo no ano. O reflexo dessa alta carga de partidas fica evidenciado no elenco azul, vermelho e branco: o zagueiro Santiago Ramos Mingo está entre os jogadores com mais minutos em campo em 2025.

De acordo com o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), o defensor argentino foi o quadragésimo quarto jogador com maior quantidade de minutos disputados no mundo nesta temporada, somando 5.064 minutos em 58 partidas.

Levando em consideração apenas os atletas que atuam em território brasileiro, o zagueiro do Bahia aparece na sexta colocação, atrás apenas de Junior Alonso e Alan Franco, ambos do Atlético-MG, Léo Pereira, do Flamengo, Juan Pablo Freytes, do Fluminense, e Gustavo Gómez, do Palmeiras — listados, respectivamente, da primeira à quinta posição.

Confira os 50 jogadores com mais minutos no ano de 2025:

  • Junior Alonso – 70 partidas | 6.036 minutos
  • Hans Vanaken – 70 partidas | 5.925 minutos
  • Nicolás Otamendi – 65 partidas | 5.837 minutos
  • Brandon Mechele – 65 partidas | 5.702 minutos
  • Vitinha Ferreira – 72 partidas | 5.683 minutos
  • William Tesillo – 65 partidas | 5.652 minutos
  • Marc Cucurella – 68 partidas | 5.615 minutos
  • Christos Tzolis – 68 partidas | 5.612 minutos
  • Alan Franco – 65 partidas | 5.544 minutos
  • Federico Valverde – 66 partidas | 5.540 minutos
  • Kylian Mbappé – 66 partidas | 5.530 minutos
  • Virgil van Dijk – 60 partidas | 5.487 minutos
  • Aurélien Tchouaméni – 64 partidas | 5.473 minutos
  • Nicolas Raskin – 65 partidas | 5.389 minutos
  • Žan Karničnik – 65 partidas | 5.355 minutos
  • Bruno Fernandes – 60 partidas | 5.351 minutos
  • Joshua Kimmich – 63 partidas | 5.343 minutos
  • Léo Pereira – 60 partidas | 5.342 minutos
  • Richard King – 69 partidas | 5.332 minutos
  • Juan Pablo Freytes – 60 partidas | 5.310 minutos
  • Alexis Gamboa – 61 partidas | 5.239 minutos
  • Willian Pacho – 65 partidas | 5.231 minutos
  • Jonathan Tah – 61 partidas | 5.230 minutos
  • Tijjani Reijnders – 66 partidas | 5.229 minutos
  • Vinícius Júnior – 68 partidas | 5.202 minutos
  • Gustavo Gómez – 60 partidas | 5.193 minutos
  • Jorman Campuzano – 62 partidas | 5.190 minutos
  • Daniel Muñoz – 57 partidas | 5.151 minutos
  • Richard Ríos – 69 partidas | 5.149 minutos
  • Lewis Simper – 59 partidas | 5.143 minutos
  • Wouter Goes – 61 partidas | 5.140 minutos
  • Érik Lira – 61 partidas | 5.140 minutos
  • Caleb Richards – 57 partidas | 5.135 minutos
  • Roberto Lopes – 58 partidas | 5.128 minutos
  • Rafael Carrascal – 60 partidas | 5.113 minutos
  • Milan Škriniar – 56 partidas | 5.100 minutos
  • Ethan Galbraith – 61 partidas | 5.084 minutos
  • Fredrik Aursnes – 60 partidas | 5.078 minutos
  • António Silva – 58 partidas | 5.075 minutos
  • Vangelis Pavlidis – 72 partidas | 5.073 minutos
  • Ezri Konsa – 59 partidas | 5.071 minutos
  • Pedro Porro – 65 partidas | 5.069 minutos
  • Fidel Escobar – 58 partidas | 5.066 minutos
  • Santiago Ramos Mingo – 58 partidas | 5.064 minutos
  • Lukáš Červ – 64 partidas | 5.043 minutos
  • Alessandro Bastoni – 64 partidas | 5.042 minutos
  • Daniel Londoño – 57 partidas | 5.027 minutos
  • Morgan Rogers – 64 partidas | 5.005 minutos
  • Jean Carlos Pestaña – 57 partidas | 5.003 minutos
  • Nicolò Barella – 66 partidas | 4.989 minutos

Bahia pode voltar à altitude de 3.600 m caso avance na pré-Libertadores
Campeão do Nordestão pelo Bahia abre o jogo após "transição difícil"
Bahia se aproxima de negociar zagueiro com adversário da Série A

Apesar de figurar entre os 50 jogadores com mais minutos disputados no futebol mundial em 2025, Mingo não aparece sequer no Top-5 atletas com mais jogos pelo Bahia na temporada. O argentino entrou em campo em 58 partidas, número inferior ao de Cauly e Luciano Juba, ambos com 63 aparições, Willian José, com 61, além de Jean Lucas e Éverton Ribeiro, com 60, que lideram o ranking interno do clube.

Ainda assim, mesmo com menos jogos, Mingo acumula mais minutos em campo do que todos os atletas citados, evidenciando sua presença constante em partidas completas e a importância no sistema defensivo do Tricolor de Aço ao longo da temporada.

Bahia CIES estatísticas futebol brasileiro Santiago Ramos Mingo

x