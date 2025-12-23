Ramos Mingo é um dos jogadores mais utilizados do mundo em 2025

Ramos Mingo na partida contra o Vasco - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia encerrou a temporada com 80 jogos disputados, figurando como o clube que mais entrou em campo no ano. O reflexo dessa alta carga de partidas fica evidenciado no elenco azul, vermelho e branco: o zagueiro Santiago Ramos Mingo está entre os jogadores com mais minutos em campo em 2025.

De acordo com o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), o defensor argentino foi o quadragésimo quarto jogador com maior quantidade de minutos disputados no mundo nesta temporada, somando 5.064 minutos em 58 partidas.

Levando em consideração apenas os atletas que atuam em território brasileiro, o zagueiro do Bahia aparece na sexta colocação, atrás apenas de Junior Alonso e Alan Franco, ambos do Atlético-MG, Léo Pereira, do Flamengo, Juan Pablo Freytes, do Fluminense, e Gustavo Gómez, do Palmeiras — listados, respectivamente, da primeira à quinta posição.

Confira os 50 jogadores com mais minutos no ano de 2025:

Junior Alonso – 70 partidas | 6.036 minutos

Hans Vanaken – 70 partidas | 5.925 minutos

Nicolás Otamendi – 65 partidas | 5.837 minutos

Brandon Mechele – 65 partidas | 5.702 minutos

Vitinha Ferreira – 72 partidas | 5.683 minutos

William Tesillo – 65 partidas | 5.652 minutos

Marc Cucurella – 68 partidas | 5.615 minutos

Christos Tzolis – 68 partidas | 5.612 minutos

Alan Franco – 65 partidas | 5.544 minutos

Federico Valverde – 66 partidas | 5.540 minutos

Kylian Mbappé – 66 partidas | 5.530 minutos

Virgil van Dijk – 60 partidas | 5.487 minutos

Aurélien Tchouaméni – 64 partidas | 5.473 minutos

Nicolas Raskin – 65 partidas | 5.389 minutos

Žan Karničnik – 65 partidas | 5.355 minutos

Bruno Fernandes – 60 partidas | 5.351 minutos

Joshua Kimmich – 63 partidas | 5.343 minutos

Léo Pereira – 60 partidas | 5.342 minutos

Richard King – 69 partidas | 5.332 minutos

Juan Pablo Freytes – 60 partidas | 5.310 minutos

Alexis Gamboa – 61 partidas | 5.239 minutos

Willian Pacho – 65 partidas | 5.231 minutos

Jonathan Tah – 61 partidas | 5.230 minutos

Tijjani Reijnders – 66 partidas | 5.229 minutos

Vinícius Júnior – 68 partidas | 5.202 minutos

Gustavo Gómez – 60 partidas | 5.193 minutos

Jorman Campuzano – 62 partidas | 5.190 minutos

Daniel Muñoz – 57 partidas | 5.151 minutos

Richard Ríos – 69 partidas | 5.149 minutos

Lewis Simper – 59 partidas | 5.143 minutos

Wouter Goes – 61 partidas | 5.140 minutos

Érik Lira – 61 partidas | 5.140 minutos

Caleb Richards – 57 partidas | 5.135 minutos

Roberto Lopes – 58 partidas | 5.128 minutos

Rafael Carrascal – 60 partidas | 5.113 minutos

Milan Škriniar – 56 partidas | 5.100 minutos

Ethan Galbraith – 61 partidas | 5.084 minutos

Fredrik Aursnes – 60 partidas | 5.078 minutos

António Silva – 58 partidas | 5.075 minutos

Vangelis Pavlidis – 72 partidas | 5.073 minutos

Ezri Konsa – 59 partidas | 5.071 minutos

Pedro Porro – 65 partidas | 5.069 minutos

Fidel Escobar – 58 partidas | 5.066 minutos

Santiago Ramos Mingo – 58 partidas | 5.064 minutos

Lukáš Červ – 64 partidas | 5.043 minutos

Alessandro Bastoni – 64 partidas | 5.042 minutos

Daniel Londoño – 57 partidas | 5.027 minutos

Morgan Rogers – 64 partidas | 5.005 minutos

Jean Carlos Pestaña – 57 partidas | 5.003 minutos

Nicolò Barella – 66 partidas | 4.989 minutos

Apesar de figurar entre os 50 jogadores com mais minutos disputados no futebol mundial em 2025, Mingo não aparece sequer no Top-5 atletas com mais jogos pelo Bahia na temporada. O argentino entrou em campo em 58 partidas, número inferior ao de Cauly e Luciano Juba, ambos com 63 aparições, Willian José, com 61, além de Jean Lucas e Éverton Ribeiro, com 60, que lideram o ranking interno do clube.

Ainda assim, mesmo com menos jogos, Mingo acumula mais minutos em campo do que todos os atletas citados, evidenciando sua presença constante em partidas completas e a importância no sistema defensivo do Tricolor de Aço ao longo da temporada.