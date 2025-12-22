ESPORTES
Bahia se aproxima de negociar zagueiro com adversário da Série A
Defensor de 34 anos estava emprestado
Por João Grassi
O Bahia está perto de vender o zagueiro Vitor Hugo ao Atlético-MG. De acordo com o ge.globo, os clubes se aproximaram de fechar negócio nesta segunda-feira, 22. O defensor de 34 anos, que estava emprestado ao Galo, deve assinar contrato definitivo de dois anos.
Conforme a reportagem, Vitor Hugo demonstrou desejo de seguir no clube mineiro, além da vontade do técnico Jorge Sampaoli, que utilizou o zagueiro como titular. Os valores da negociação ainda são desconhecidos.
Com a camisa do Atlético-MG, o atleta disputou 34 jogos no total, sendo 29 como titular e 23 deles no Brasileirão Série A. Foram quatro gols marcados.
Vitor Hugo no Bahia
Vitor Hugo chegou ao Bahia em 2023 com a missão de se tornar referência no sistema defensivo tricolor. O zagueiro, no entanto, não conseguiu se destacar e chegou a ser emprestado também para o Panathinaikos, da Grécia, em 2024.
No total, foram 31 jogos pelo Esquadrão, sendo 28 deles pelo Campeonato Brasileiro e um nesta temporada de 2025.
