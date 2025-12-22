Bahia se aproxima de negociar zagueiro com adversário da Série A

Vitor Hugo está perto de se tornar jogador do Atlético-MG em definitivo - Foto: Pedro Souza | Atlético

O Bahia está perto de vender o zagueiro Vitor Hugo ao Atlético-MG. De acordo com o ge.globo, os clubes se aproximaram de fechar negócio nesta segunda-feira, 22. O defensor de 34 anos, que estava emprestado ao Galo, deve assinar contrato definitivo de dois anos.

Conforme a reportagem, Vitor Hugo demonstrou desejo de seguir no clube mineiro, além da vontade do técnico Jorge Sampaoli, que utilizou o zagueiro como titular. Os valores da negociação ainda são desconhecidos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a camisa do Atlético-MG, o atleta disputou 34 jogos no total, sendo 29 como titular e 23 deles no Brasileirão Série A. Foram quatro gols marcados.

Vitor Hugo no Bahia

Vitor Hugo chegou ao Bahia em 2023 com a missão de se tornar referência no sistema defensivo tricolor. O zagueiro, no entanto, não conseguiu se destacar e chegou a ser emprestado também para o Panathinaikos, da Grécia, em 2024.

No total, foram 31 jogos pelo Esquadrão, sendo 28 deles pelo Campeonato Brasileiro e um nesta temporada de 2025.