Bahia "andou para o lado"? Jornalista explica subida de patamar em 2025

O Bahia não conseguiu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores via Campeonato Brasileiro — motivo que fez o jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sports, levantar um debate sobre o Tricolor supostamente "andar para o lado", e não para frente, na luta por seus objetivos em 2025.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o jornalista Elton Serra, da ESPN, rebateu a leitura e avaliou a temporada como um ano de consolidação do projeto do Grupo City. Ele afirmou que, apesar de não haver o "salto visual" que muitos esperavam, o Esquadrão de Aço garantiu conquistas históricas e presença constante no topo do futebol nacional, além de uma ampliação do patamar competitivo do clube.

"Dá para entender a provocação do Marcelo Bechler, porque ela parte de um olhar comparativo imediato, sobretudo em relação ao impacto simbólico de 2023 e 2024. Mas, sendo direto: chamar 2025 de “andar para o lado” é uma leitura distorcida para um processo que, por definição, não é linear", iniciou Elton.

"Se a régua for apenas o encantamento, talvez o Bahia não tenha dado aquele salto visual que vira manchete. Mas futebol de projeto não vive só de picos emocionais, e sim de consolidação. E 2025 foi exatamente isso, o ano em que o clube provou que o que veio antes não foi acaso", completou.

Além da melhor campanha na história do Brasileirão por pontos corridos, o Bahia conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste em uma mesma temporada depois de mais de duas décadas, além de garantir vaga na Libertadores por dois anos consecutivos pela primeira vez em seus 94 anos.

O Bahia não voltou ao ponto inicial depois de subir. Ele permaneceu no andar de cima, e permanecer é uma das tarefas mais difíceis do futebol brasileiro Elton Serra

"Há também um ponto que costuma escapar fora do contexto do Grupo City: nem todo avanço é expansionista. Às vezes, avançar é reduzir erro, criar lastro competitivo. Em 2025, o Bahia foi menos refém do improviso", destacou o jornalista.

Andou para o lado?

Ao analisar a derrota do Esquadrão para o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão, Marcelo Bechler citou as decepções no ano e as comparou com os feitos do Tricolor da temporada de 2024. De acordo com ele, o clube "não deu nenhum passo para frente".

"Esse ano, o Bahia não deu nenhum passo para frente. Chegou na Libertadores, caiu na primeira fase; Sul-Americana, cedo; Copa do Brasil, nada; Brasileirão, 7º lugar igual ao ano passado. Se o projeto avançar todo ano, esse ano o Bahia andou para o lado", disse.

"Estagnação é repetir desempenho sem ampliar margem de segurança. O Bahia fez o oposto, porque ampliou sua zona de conforto competitivo. Hoje, não entra em campeonatos apenas para “ver o que acontece”. Entra com obrigação de brigar por algo maior e isso muda o patamar institucional do clube", contrapôs Elton Serra.

"Talvez o erro esteja em confundir evolução com aceleração. O Bahia não acelerou como alguns esperavam. Mas seguiu em frente, com direção clara. Em projetos grandes, o ano mais subestimado costuma ser justamente o da consolidação", completou.