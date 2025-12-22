Bahia anuncia contratação de goleiro com vínculo de quatro anos

Ronaldo em treinamento pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

Goleiro titular garantido! O Bahia confirmou nesta segunda-feira, 22, a compra em definitivo do goleiro Ronaldo, que pertencia ao Atlético Goianiense. O arqueiro, que estava emprestado ao Tricolor desde fevereiro de 2025, assinou contrato por mais quatro temporadas, com vínculo válido até o fim de 2029.

Segundo o Globo Esporte, a venda foi de 80% dos direitos econômicos por R$ 5 milhões, valor que já estava fixado no contrato de empréstimo do jogador. Assim, o Atlético mantém 20% dos direitos, podendo lucrar com vendas futuras.

O jogador se reapresentará junto ao elenco no próximo dia 5 de janeiro, pela manhã, no CT Evaristo de Macedo, dando início à preparação para a próxima temporada.

Ronaldo no Bahia

Natural de Cruz das Almas, no interior da Bahia, Ronaldo teve participação importante ao longo da temporada e foi a campo em 41 jogos oficiais em 2025, desempenho que motivou o clube a exercer a opção de compra.



Aos 29 anos, Ronaldo se consolidou como uma das peças mais regulares do elenco tricolor, desde que começou a ganhar espaço na vaga que anteriormente era de Marcos Felipe, que não está mais no clube.

Trajetória antes do Bahia

Antes de desembarcar em Salvador, Ronaldo construiu uma trajetória sólida no Atlético-GO, clube ao qual chegou em 2022, após ser revelado pelo Vitória. No Dragão, o goleiro rapidamente se firmou como titular e viveu seus melhores momentos nas temporadas de 2023 e 2024.

Nesse período, disputou 106 jogos oficiais, sendo 53 em cada ano, tornando-se um dos principais pilares da equipe goiana até que, em 2025, foi emprestado ao Bahia.

Gol do Bahia em 2026

Com a outra opção para o gol tricolor sendo o goleiro João Paulo, que chegou ao clube em 2025 mas não chegou sequer a estrear por uma lesão sofrida durante os treinos com o Esquadrão, Ronaldo é o titular absoluto do clube para o início da temporada.