ESPORTES

Artilheiro, filho de ex-craque do Bahia quer seguir os passos do pai

Atacante é destaque da base do Jacuipense e pode estrear no Campeonato Baiano 2026

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

21/12/2025 - 11:46 h | Atualizada em 21/12/2025 - 12:47
Filho do folclórico Adriano 'Michael Jackson', ex-jogador com passagens marcantes pelo Bahia e outros clubes do Brasil, o atacante Adriano Junior tem apenas 17 anos, mas já integra o elenco profissional do Jacuipense e pode estrear profissionalmente no Campeonato Baiano 2026.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o jovem destacou a forte influência do pai, que é a sua "inspiração", de carreira. Questionado se pretende seguir os passos do ex-jogador do Bahia também pelo lado folclórico, dentro e fora de campo, o atleta brincou ao afirmar que não sabe reproduzir a emblemática dança que marcou a trajetória do pai.

"Fico feliz de poder estar nesse grupo maravilhoso, poder ter a chance de estrear no Campeonato Baiano, seja qualquer competição que seja. Meu pai é minha insipiração, dentro e fora de casa, no campo, sempre aprendi com ele desde pequeno. Quero agradecer por ter chance no profissional, e quem sabe realizar todos os meus sonhos", disse o jogador no evento de lançamento das camisas oficiais do Jacuipense para a temporada 2026.

Leia Também:

Coritiba tenta atravessar o Vitória para contratar Erick; saiba mais
Torcida do Bahia canta mais alto que a do Vitória, diz pesquisa
Vitória rescinde com meio-campista promessa da base; saiba quem

"Seguir os passos do meu pai, acho que sim, já que desde pequeno eu sonho em ser jogador. Mas fazer a dancinha dele e tudo mais não vai dar, só ele que sabe", brincou.

Adriano Junior foi a sensação do Campeonato Baiano Sub-17, marcando 16 gols em 13 jogos. O jogador balançou as redes em dez partidas consecutivas, apesar do Jacuipense ter sido eliminado nas quartas de final do torneio.

