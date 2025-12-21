Atacante especulado no Bahia é anunciado por clube mexicano

Jogadores do Pumas, do México - Foto: Divulgação

Após ser especulado no Bahia, o atacante Juninho Vieira, do Flamengo, foi anunciado como reforço do Pumas, do México. Contratado junto ao Qarabag, do Azerbaijão, no início da temporada, o jogador rendeu 5 milhões de euros (R$ 32,3 milhões) pagos pelo clube mexicano.

Em 2025, o centroavante ficou na sombra de Pedro e Bruno Henrique, que corriqueiramente eram titulares. Junho fez quatro gols em 32 jogos no clube carioca, que escreveu uma curta mensagem de despedida nas redes sociais

Após a venda de Tiago ao Orlando City, dos Estados Unidos, o Bahia vai ao mercado para contratar um atacante para reforçar a posição ao lado de Willian José. O clube segue em negociações por Cristian 'Kike' Oliveira, do Grêmio, como mais uma opção para as beiradas.

Atacantes no elenco do Bahia