HOME > ESPORTES
ESPORTES

Atacante especulado no Bahia é anunciado por clube mexicano

Jogador foi anunciado oficialmente como reforço do Pumas, do México

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

21/12/2025 - 13:18 h
Jogadores do Pumas, do México
Jogadores do Pumas, do México -

Após ser especulado no Bahia, o atacante Juninho Vieira, do Flamengo, foi anunciado como reforço do Pumas, do México. Contratado junto ao Qarabag, do Azerbaijão, no início da temporada, o jogador rendeu 5 milhões de euros (R$ 32,3 milhões) pagos pelo clube mexicano.

Em 2025, o centroavante ficou na sombra de Pedro e Bruno Henrique, que corriqueiramente eram titulares. Junho fez quatro gols em 32 jogos no clube carioca, que escreveu uma curta mensagem de despedida nas redes sociais

Após a venda de Tiago ao Orlando City, dos Estados Unidos, o Bahia vai ao mercado para contratar um atacante para reforçar a posição ao lado de Willian José. O clube segue em negociações por Cristian 'Kike' Oliveira, do Grêmio, como mais uma opção para as beiradas.

Atacantes no elenco do Bahia

  • Erick Pulga;
  • Sanabria;
  • Ruan Pablo;
  • Willian José;
  • Ademir;
  • Kayky.

x