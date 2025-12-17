Bahia tem negociações avançadas com meia-atacante da Seleção Uruguaia

Cristian Olivera, meia-atacante que pertence ao Grêmio - Foto: Lucas Uebel | Grêmio

De olho na próxima temporada, o Bahia está próximo de fechar com seu primeiro reforço para 2026. Trata-se de Cristian Olivera, meia-atacante que pertence ao Grêmio. A informação foi publicada pelo portal Zero Hora e confirmada pelo Portal A TARDE.

Conhecido como 'Kike' Olivera, o jogador de 23 anos tem negociações avançadas com o Esquadrão de Aço. Ele será adquirido por empréstimo até o fim de 2026.

Apesar de jovem, Kike já acumula experiências em outros cinco clubes além do Grêmio. Ele também passou por Defensor-URU, Almería-ESP, Peñarol-URU, Boston River-URU e Los Angeles FC-EUA, antes de desembarcar no Brasil.

Além disso, o atleta acumula 13 partidas pela Seleção do Uruguai, nove pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026 e quatro pela Copa América de 2024.

Cristian Olivera em 2025

No total da temporada 2025, Cristian Olivera atuou em 37 jogos, sendo 22 pelo Campeonato Brasileiro. Foram cinco gols e duas assistências.