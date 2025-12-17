Rogério Ceni, técnico do Bahia, deve receber título de cidadão soteropolitano

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Rogério Ceni, técnico do Esporte Clube Bahia, está prestes a ser homenageado pela Câmara Municipal de Salvador. A Casa legislativa vota nesta quarta-feira, 17, a concessão do título de Cidadão Soteropolitano e a entrega da Medalha Thomé de Souza, a mais alta honraria da cidade.

Honrar Rogério Ceni com a Medalha Thomé de Souza e o Título de Cidadão Soteropolitano foi iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Carlos Muniz (PSDB), autor dos projetos.

O projeto para conceder a Medalha Thomé de Souza a Rogério Ceni foi protocolado em 4 de julho de 2025. Já o projeto para concessão do título de Cidadão Soteropolitano é do dia 20 de outubro.

As justificativas para entrega das honrarias são similares. Muniz destaca o desempenho de Rogério Ceni no comando do Bahia desde 2023, livrando o clube do rebaixamento e levando para a Libertadores após um hiato de 36 anos.

"A presença imponente de Rogério, além de toda sua experiência e qualidade técnica em muito contribuíram para que o Tricolor Baiano voltasse aos holofotes e passasse a brigar por títulos, exaltando o futebol soteropolitano e se consagrando como uma das principais potências esportivas do país, ganhando destaque tanto no cenário nacional, quanto no internacional. A consolidação do Bahia como uma potência esportiva traz uma maior credibilidade para o futebol do Estado, atraindo olhares para esta terra que se convertem em benefícios de ordem econômica e social", disse.

"Dessa forma, resta cristalino, pelos fatos supraditos, que o Sr. Rogério Ceni presta relevantes serviços ao município de Salvador e ao Estado da Bahia, fazendo jus, portanto, ao recebimento da Medalha Thomé de Souza", acrescentou o vereador.

Recentemente, o meia Éverton Ribeiro, também do Bahia, recebeu o Título de Cidadão Soteropolitano.

Rogério Ceni no Bahia

Rogério Ceni chegou ao Bahia no segundo turno do Brasileirão de 2023 e recuperou uma equipe que estava em baixa, salvando do rebaixamento. No ano seguinte, levou o Bahia até a pré-Libertadores.

Em 2025, Rogério Ceni conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste com o Bahia. Apesar das quedas em competições mata-mata (Copa Libertadores, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana), levou o clube a sua melhor campanha na história da Série A, com 60 pontos.

Nesses mais de 2 anos, Rogério Ceni conquistou 82 vitórias em 159 jogos.