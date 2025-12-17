Fabiano Souza vai jogar no Bahia? Entenda verdadeira situação do lateral

Especulado no Bahia, Fabiano Souza tem futuro indefinido - Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Mesmo com o nome de Fabiano Souza circulando como possível reforço do Bahia, a diretoria tricolor não tem nenhuma negociação em andamento pelo lateral-direito. A reportagem do Portal A TARDE apurou que, apesar do “burburinho” recente, não houve contato do clube baiano para a contratação do jogador.

Emprestado pelo Moreirense, de Portugal, ao Ceará,Fabiano disputou 48 partidas na temporada de 2025, contribuiu com duas assistências e se destacou pelo vigor físico, característica considerada prioritária pelo técnico Rogério Ceni no perfil de reforços desejados para 2026. Ainda assim, o atleta não entrou oficialmente no radar do Esquadrão.

A movimentação no mercado ocorre em meio à busca do Bahia por uma reposição para a lateral direita, após a saída de Santiago Arias, que não teve o contrato renovado. Com a aproximação da abertura da janela de transferências, o nome de Fabiano passou a ser especulado como substituto do colombiano, embora sem avanços concretos.

Além disso, a situação contratual do jogador ainda depende de definição do Ceará. Segundo apuração da reportagem, o clube cearense ainda não notificou o Moreirense sobre a intenção de exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo.

Mesmo após o rebaixamento, o Vozão tem até o dia 31 de dezembro para decidir se manterá o atleta no elenco em 2026. A indefinição quanto ao futuro do lateral-direito está sendo observada de perto por clubes da Série A e do exterior.

Quem é Fabiano Souza?

Aos 25 anos, Fabiano foi revelado pela Penapolense, de São Paulo, mas construiu praticamente toda a carreira no futebol europeu. No continente, passou por Braga e Académica OAF, ambos de Portugal, além do Kasimpasa, da Turquia, antes de chegar ao Moreirense, clube detentor de seus direitos econômicos. O lateral atua no Ceará desde o início de 2025, por empréstimo.