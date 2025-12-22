Léo Ceará nega pré-contrato com o Bahia em 2020 e critica ex-presidente do Vitória

Léo Ceará pelo Vitória - Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Revelado pelo Vitória, o atacanteLéo Ceará foi protagonista de notícias que confirmavam uma assinatura de pré-contrato com o Bahia em 2020. Mas em entrevista nesta semana, o jogador negou que tenha assinado com o Tricolor quando tinha vínculo perto do fim naquele ano. O centroavante acabou seguindo para o futebol japonês.

"Isso (a assinatura do pré-contrato) é o que falam, né? É o que falam. Mas, na verdade, eu saí livre do Vitória, não tinha contrato com ninguém", afirmou o atacante em entrevista ao canal GOAT.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A declaração surge em meio a um cenário de valorização máxima do centroavante, que aos 30 anos foi campeão e artilheiro da J-League 2025, defendendo o Kashima Antlers.

Saída do Vitória

Na entrevista, Léo Ceará detalhou o contexto de sua saída do Vitória e explicou que, à época, a prioridade era permanecer no clube que o revelou. Segundo o atacante, a decisão de não renovar passou por divergências com a gestão que comandava o Rubro-Negro naquele momento. À época, o presidente do Rubro-Negro era Paulo Carneiro.

"Eu queria até permanecer no Vitória, mas acho que o que atrapalhou foi mais o presidente que estava na época, que eu não concordava com nada que ele fazia no clube. Por isso optei por não renovar", relatou.

O jogador também relembrou o período delicado vivido pelo clube durante a pandemia, com atrasos salariais e dificuldades financeiras. Mesmo já acertado com o futebol japonês, ele garantiu que seguiu atuando até o fim da Série B de 2020 para ajudar na permanência do Vitória.

"Mesmo com salários atrasados, seis ou sete meses sem receber, eu joguei até o final. Poderia ter parado para não correr risco de machucar, mas joguei e conseguimos livrar o clube do rebaixamento", disse.

Ascensão no Japão

Desde que deixou o Brasil, Léo Ceará construiu uma trajetória sólida no Japão. Após passagens por Ryukyu, Yokohama Marinos e Cerezo Osaka, o atacante chegou ao Kashima Antlers em 2025 e viveu o ano mais marcante da carreira.

Léo Ceará no Japão | Foto: Reprodução I X

Foram 39 jogos, 21 gols e uma assistência, além do título japonês encerrando um jejum de nove anos do clube na liga nacional. A conquista teve um peso simbólico ainda maior com a presença de Zico, ídolo histórico do Kashima, na cerimônia de premiação.

"Conquistar o título no meu primeiro ano, depois de nove anos sem vencer, e com o Zico comemorando com a gente, foi muito especial", afirmou.

Relação com o Bahia

Com contrato longo no Japão, válido até 2028, Léo Ceará deixou claro que se sente plenamente adaptado ao país, tanto dentro quanto fora de campo. Segundo ele, qualquer saída hoje para o Bahia, conforme boatos recentes, só aconteceria diante de uma proposta muito vantajosa.