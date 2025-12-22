Lateral do Bahia é alvo de dois clubes gigantes da América do Sul

Santiago Arias não renovou com o Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com contrato perto do fim com o Bahia, Santiago Arias começou a desenhar seus rumos para o futuro. Perto de ficar livre no mercado, o lateral-direito vem recebendo propostas para 2026 e segue em busca de um objetivo claro: manter alto nível de competitividade em ano de Copa do Mundo.

De acordo com o jornal AS, da Colômbia, Arias desperta interesse de dois gigantes sul-americanos, o Racing Club, da Argentina, e o Atlético Nacional, da própria Colômbia. Atualmente, ambos buscam um lateral experiente e com rodagem internacional para reforçar o elenco na próxima temporada.

No caso do Racing, o nome de Arias teria sido sugerido pelo técnico Gustavo Costas, diante da necessidade de reposição na lateral direita após a saída de Facundo Mura. Apesar disso, o colombiano aparece atrás de outras opções no planejamento da diretoria, como Eros Mancuso e Marcelo Herrera.

Já o Atlético Nacional vê em Arias um reforço de peso para competições continentais, apostando no retorno do lateral ao futebol colombiano em um momento decisivo da carreira.

Experiência internacional

Aos 33 anos, Arias carrega um currículo robusto no futebol europeu. Ao longo da carreira, passou por clubes como Atlético de Madrid, PSV, Sporting e Bayer Leverkusen, sendo este último uma passagem curta por uma grave lesão sofrida quando defendia a seleção colombiana.

Segundo o Transfermarkt, o lateral está avaliado em 1,5 milhão de euros. Pelo Bahia, Arias disputou 73 partidas, sendo 63 como titular, com dois gols e três assistências. Mesmo com queda de rendimento em 2025, o defensor segue valorizado e deve seguir em alta no mercado continental.

Santiago Arias pela Colômbia | Foto: Reprodução I X

Com a Copa do Mundo no horizonte, Arias busca um clube que lhe garanta minutos em campo e visibilidade para seguir nos planos do técnico Néstor Lorenzo, que define em 2026 a lista final de convocados da Colômbia.

E o Bahia?

Enquanto Arias analisa o futuro, o Bahia corre contra o tempo para preencher a lacuna deixada na lateral direita. Atualmente, Gilberto é o único jogador de origem para a posição no elenco principal, precisando de, no mínimo, um reserva.