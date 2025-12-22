Adversário do Bahia na Libertadores anuncia saída de treinador

Francisco Meneghini não é mais o treinador do O'Higgins, do Chile - Foto: Divulgação | O'Higgins

Adversário do Bahia na Copa Libertadores, o O'Higgins, do Chile, anunciou a saída do treinador Francisco Meneghini nesta segunda-feira, 22, há dois meses de entrar em campo pela segunda fase da competição continental.

O técnico fez 36 jogos no comando do clube, que terminou na terceira colocação do campeonato chileno, apenas atrás de Coquimbo Unido e Universidad Católica. Foram 17 vitórias, 11 empates e apenas oito derrotas neste retrospecto, com 49 gols marcados e 40 sofridos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

📰 Comunicado Oficial | A nuestros Socios, hinchas y a la comunidad celeste en general, queremos informar lo siguiente: pic.twitter.com/9c36mvcm43 — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) December 22, 2025

Em nota oficial, o O'Higgins afirmou que "apesar do desejo do clube de dar continuidade ao processo esportivo, a comissão técnica decidiu não analisar a proposta de renovação apresentada e buscar novos horizontes".

Argentino de 37 anos, Meneghini soma passagens por Defensa y Justicia (ARG), Everton (CHI), La Calera (CHI) e Audax Italiano (CHI) como treinador, e vem sendo especulado para assumir a Universidad de Chile.

Caminho até a fase de grupos

Na segunda fase, o Bahia entra em campo nos dias 18 e 25 de fevereiro contra o O'Higgins e terá a vantagem de decidir o jogo de volta em casa. Se avançar, o Tricolor vai encarar o vencedor do duelo entre o Representante da Bolívia (The Strongest/Blooming/San Antonio Bulo Bulo) e Deportivo Táchira ouTolima, da Colômbia.