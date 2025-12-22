Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Adversário do Bahia na Libertadores anuncia saída de treinador

Equipes se enfrentam em fevereiro em busca de vaga na terceira fase da competição

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

22/12/2025 - 20:13 h
Francisco Meneghini não é mais o treinador do O'Higgins, do Chile
Francisco Meneghini não é mais o treinador do O'Higgins, do Chile -

Adversário do Bahia na Copa Libertadores, o O'Higgins, do Chile, anunciou a saída do treinador Francisco Meneghini nesta segunda-feira, 22, há dois meses de entrar em campo pela segunda fase da competição continental.

O técnico fez 36 jogos no comando do clube, que terminou na terceira colocação do campeonato chileno, apenas atrás de Coquimbo Unido e Universidad Católica. Foram 17 vitórias, 11 empates e apenas oito derrotas neste retrospecto, com 49 gols marcados e 40 sofridos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota oficial, o O'Higgins afirmou que "apesar do desejo do clube de dar continuidade ao processo esportivo, a comissão técnica decidiu não analisar a proposta de renovação apresentada e buscar novos horizontes".

Leia Também:

Bahia "andou para o lado"? Jornalista explica subida de patamar em 2025
Léo Ceará nega pré-contrato com o Bahia em 2020 e critica ex-presidente do Vitória
Lateral do Bahia é alvo de dois clubes gigantes da América do Sul

Argentino de 37 anos, Meneghini soma passagens por Defensa y Justicia (ARG), Everton (CHI), La Calera (CHI) e Audax Italiano (CHI) como treinador, e vem sendo especulado para assumir a Universidad de Chile.

Caminho até a fase de grupos

Na segunda fase, o Bahia entra em campo nos dias 18 e 25 de fevereiro contra o O'Higgins e terá a vantagem de decidir o jogo de volta em casa. Se avançar, o Tricolor vai encarar o vencedor do duelo entre o Representante da Bolívia (The Strongest/Blooming/San Antonio Bulo Bulo) e Deportivo Táchira ouTolima, da Colômbia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecbahia libertadores O'Higgins

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Francisco Meneghini não é mais o treinador do O'Higgins, do Chile
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Francisco Meneghini não é mais o treinador do O'Higgins, do Chile
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Francisco Meneghini não é mais o treinador do O'Higgins, do Chile
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Francisco Meneghini não é mais o treinador do O'Higgins, do Chile
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x