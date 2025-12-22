ESPORTES
Adversário do Bahia na Libertadores anuncia saída de treinador
Equipes se enfrentam em fevereiro em busca de vaga na terceira fase da competição
Por Lucas Vilas Boas
Adversário do Bahia na Copa Libertadores, o O'Higgins, do Chile, anunciou a saída do treinador Francisco Meneghini nesta segunda-feira, 22, há dois meses de entrar em campo pela segunda fase da competição continental.
O técnico fez 36 jogos no comando do clube, que terminou na terceira colocação do campeonato chileno, apenas atrás de Coquimbo Unido e Universidad Católica. Foram 17 vitórias, 11 empates e apenas oito derrotas neste retrospecto, com 49 gols marcados e 40 sofridos.
📰 Comunicado Oficial | A nuestros Socios, hinchas y a la comunidad celeste en general, queremos informar lo siguiente: pic.twitter.com/9c36mvcm43— O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) December 22, 2025
Em nota oficial, o O'Higgins afirmou que "apesar do desejo do clube de dar continuidade ao processo esportivo, a comissão técnica decidiu não analisar a proposta de renovação apresentada e buscar novos horizontes".
Argentino de 37 anos, Meneghini soma passagens por Defensa y Justicia (ARG), Everton (CHI), La Calera (CHI) e Audax Italiano (CHI) como treinador, e vem sendo especulado para assumir a Universidad de Chile.
Caminho até a fase de grupos
Na segunda fase, o Bahia entra em campo nos dias 18 e 25 de fevereiro contra o O'Higgins e terá a vantagem de decidir o jogo de volta em casa. Se avançar, o Tricolor vai encarar o vencedor do duelo entre o Representante da Bolívia (The Strongest/Blooming/San Antonio Bulo Bulo) e Deportivo Táchira ouTolima, da Colômbia.
