Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI SER FÁCIL?

Conheça o O’Higgins, adversário do Bahia na pré-Libertadores de 2026

O clube chileno não disputa a Libertadores desde 2014 e foi o terceiro colocado na Liga Chilena de 2025

Marina Branco

Por Marina Branco

18/12/2025 - 13:26 h
O'Higgins
O'Higgins -

O sonho está definido, o caminho está traçado, e o obstáculo já é conhecido - o Bahia já sabe quem terá pela frente na caminhada rumo à fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Sorteado na segunda fase preliminar, o Tricolor de Aço enfrentará o O'Higgins, do Chile, no primeiro confronto pela pré-Libertadores, no Estádio El Teniente.

Clube tradicional do país vizinho, o O'Higgins vive um momento de reconstrução e tenta voltar a se firmar no cenário continental, voltando à Libertadores pela primeira vez desde 2014.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia vai enfrentar o O'Higgins, do Chile, na pré-Libertadores
Meio-campista do Bahia atrai interesse de clubes da Série A; confira
Carrasco do Bahia em 2025 rescinde contrato e fica livre no mercado

Fundado em 7 de abril de 1955, o Club Deportivo O’Higgins tem sede em Rancagua, a cerca de 90 quilômetros de Santiago. O clube nasceu da fusão entre o América de Rancagua e o Club O’Higgins Braden, e hoje disputa regularmente a primeira divisão chilena.

Como foi o ano de 2025 para o O'Higgins

O O'Higgins chega ao confronto com o Bahia após uma temporada 2025 de desempenho consistente no Campeonato Chileno. A equipe terminou a Liga Chilena na terceira colocação, com 30 jogos, 16 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, além de 43 gols marcados e 34 sofridos.

Na Taça Chile, a campanha foi mais discreta - em seis partidas, venceu apenas uma vez, empatou três e perdeu duas, com saldo zerado de gols. No total do ano, o clube somou 36 jogos oficiais, com 17 vitórias, 11 empates e 8 derrotas.

Para o Bahia, o dado chama atenção principalmente pelo equilíbrio defensivo do adversário, que raramente sofre goleadas, mas também não se caracteriza como um time de ataque avassalador.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

Retrospecto em casa

Jogando em Rancagua, o O'Higgins costuma se impor. Em 2025, a equipe construiu boa parte de sua pontuação atuando como mandante, com vitórias importantes na reta final do Campeonato Chileno, como os triunfos sobre Everton, Ñublense e Universidad Católica.

Apesar disso, o time também mostrou vulnerabilidades em casa, com derrotas para Universidad de Chile e Coquimbo Unido, o que indica que não se trata de um estádio matador - principalmente diante de um Bahia que decidirá a vaga na Arena Fonte Nova, com o apoio da própria torcida.

Muita tradição, pouco presente

Embora seja um nome conhecido no Chile, o O'Higgins tem histórico limitado na Libertadores. O clube disputou o torneio quatro vezes, em 1979, 1980, 1984 e 2014, com a melhor campanha chegando às semifinais em uma dessas participações.

Estádio El Teniente
Estádio El Teniente | Foto: Reprodução I X

Desde então, no entanto, o time não conseguiu se firmar novamente na principal competição do continente, voltando pela primeira vez em 12 anos. Já na Copa Sul-Americana, o O'Higgins teve presenças pontuais, incluindo a classificação para a Copa Conmebol de 1992, mas sem campanhas de grande destaque internacional.

Esse contraste pesa a favor do Bahia, que vive um momento de retomada continental e chega à pré-Libertadores com elenco mais valorizado, maior investimento e maior rodagem recente em competições da Conmebol, tendo disputado a pré-Liberta, a fase de grupos da Libertadores e os play-offs da Sul-Americana no ano passado.

Títulos

Apesar da presença modesta fora do Chile, o O’Higgins tem conquistas relevantes no cenário nacional. O principal título é o Campeonato Chileno de 2013-A, além da Supercopa do Chile de 2014. O clube também soma títulos da segunda divisão, o que reforça sua trajetória marcada por altos e baixos.

O que isso significa para o Bahia?

Para o Bahia, o duelo contra o O’Higgins representa um teste de maturidade na caminhada rumo à fase de grupos da Libertadores. Mesmo sem grande protagonismo recente no continente, o clube chileno traz a tradição de quem já chegou longe na competição, ainda que possa ser superado sem grandes dificuldades hoje em dia.

Com a vantagem de decidir em casa, na Arena Fonte Nova, e diante de um adversário que não disputa a Libertadores desde 2014, o Tricolor entra como favorito, mas ciente de que a pré-Libertadores costuma punir qualquer margem de erro.

A "sentença" é clara - não é impossível, e nem a missão mais difícil que o Bahia já recebeu ou poderia ter recebido, mas precisa ser levada a sério se o Esquadrão quiser se classificar sem sufocos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Copa Libertadores O'Higgins Pré-Libertadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O'Higgins
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

O'Higgins
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

O'Higgins
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

O'Higgins
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x