OBJETIVO TRAÇADO!
Bahia vai enfrentar o O'Higgins, do Chile, na pré-Libertadores
Esquadrão decide vaga na segunda fase da pré-Libertadores na Arena Fonte Nova
Por Téo Mazzoni
Do latim “Alea jacta est” ao português, “a sorte está lançada”: o Bahia já sabe quem vai enfrentar na pré-Libertadores de 2026. Em sorteio realizado nesta quinta-feira, dia 18, às 12h, em Luque, no Paraguai, a Conmebol definiu o O'Higgins, do Chile, como adversário do Esquadrão na segunda fase preliminar da “Glória Eterna”. Os confrontos estão previstos para as datas-base de 18 e 25 de fevereiro.
A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni terá a vantagem de decidir a classificação em casa. Por ocupar a sexagésima terceira posição no ranking atualizado da Conmebol para 2026, o Bahia integrou o Pote 1 do sorteio e, por isso, fará o jogo decisivo na Arena Fonte Nova, diante da torcida tricolor.
Além de definir o adversário na segunda fase, o sorteio também traçou o caminho do Tricolor de Aço até a fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Caso avance no duelo contra o O’Higgins, o Bahia enfrentará, na terceira fase preliminar — prevista para os dias 4 e 11 de março —, o vencedor do confronto entre o Deportes Tolima, da Colômbia, e quem avançar do duelo entre o representante da Bolívia (The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo) e o Deportivo Táchira, da Venezuela, válido pela primeira fase.
Quem passar da terceira etapa preliminar da pré-Libertadores garante vaga na fase de grupos da competição. Já a equipe eliminada herdará uma vaga na Copa Sul-Americana.
Confira todas as datas da Copa Conmebol Libertadores 2026:
- Primeira fase: 4 e 11 de fevereiro
- Segunda fase: 18 e 25 de fevereiro
- Terceira fase: 4 e 11 de março
- Sorteio da fase de grupos: 18 de março
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio do mata-mata: 3 de junho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de outubro
- Final: 28 de novembro
