HOME > ESPORTES
MERCADO DA BOLA

Meio-campista do Bahia atrai interesse de clubes da Série A; confira

Jogador não faz parte do planejamento do clube para 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/12/2025 - 11:33 h
Meio-campista do Bahia entra no radar de clubes da Série A
Meio-campista do Bahia entra no radar de clubes da Série A -

De olho em 2026, o planejamento do Bahia começa a ser traçado e, além da chegada de reforços, o clube também deve promover saídas no elencoentre elas, a do volante Rezende, no clube desde 2022. A informação é do Canal do Puco. Homem de “confiança” do técnico Rogério Ceni pela versatilidade em campo, já que pode atuar em mais de uma função, o jogador não faz parte dos planos do Bahia para a próxima temporada.

A reportagem do Portal A TARDE pôde confirmar que Rezende desperta o interesse de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro — cujos nomes não foram revelados. As equipes fizeram sondagens para entender a situação do jogador, mas, até o momento, tratam-se apenas de contatos iniciais, sem propostas concretas ou oficiais.

Rezende em ação pelo Bahia durante partida do Campeonato Brasileiro
Rezende em ação pelo Bahia durante partida do Campeonato Brasileiro | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Apesar do cenário, é importante destacar que Rezende possui contrato vigente com o Bahia. O vínculo do atleta com o clube é válido até dezembro de 2026. No entanto, a partir de junho do mesmo ano, o volante poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Esquadrão ao fim da temporada sem compensação financeira.

Leia Também:

Rivalidade mantém peso do Baiano para o Bahia, afirma Emerson Ferretti
Bahia tem negociações avançadas com meia-atacante da Seleção Uruguaia
Rogério Ceni, técnico do Bahia, deve receber título de cidadão soteropolitano

Carreira no Bahia

Rezende chegou ao Bahia em 2022 e é o único remanescente do elenco que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, já que o goleiro Danilo Fernandes anunciou aposentadoria ao final desta temporada.

Com a camisa tricolor, o volante disputou 156 partidas, marcou oito gols — dois deles nas finais da Copa do Nordeste de 2025 — e distribuiu quatro assistências. Além disso, conquistou três títulos pelo clube: dois Campeonatos Baianos (2023 e 2025) e a Copa do Nordeste desta temporada.

