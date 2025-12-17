Menu
ESPORTES
ESPORTES

Rivalidade mantém peso do Baiano para o Bahia, afirma Emerson Ferretti

Presidente do Esporte Clube Bahia Associação garantiu presença no evento de lançamento do Baianão 2026

Lucas Vilas Boas e Marina Branco

Por Lucas Vilas Boas e Marina Branco

17/12/2025 - 18:56 h
Emerson Ferretti, presidente do Esporte Clube Bahia Associação
Emerson Ferretti, presidente do Esporte Clube Bahia Associação -

"Porta de entrada da temporada", como resumiu o presidente do Esporte Clube Bahia Associação, Emerson Ferretti, o Campeonato Baiano segue sendo importante para o ano do Esquadrão de Aço mesmo com o novo desafio de 2026: concorrer datas com o Campeonato Brasileiro — carro-chefe do ano do Tricolor.

Durante o evento de lançamento do Baianão 2026, que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 17 no Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, o dirigente reafirmou os méritos do Bahia ao classificar para uma competição continental e ficar de fora da Copa do Nordeste.

Emerson Ferretti também destacou a rivalidade como fator essencial para a manutenção da importância do Campeonato Baiano, apesar dos "novos desafios" descritos por Ricardo Lima, presidente da FBF.

"O peso do Campeonato sempre foi alto porque existe uma rivalidade local, que o Bahia dá muito valor. Não é por não disputar a Copa do Nordeste que o peso aumente, acho que é bom ressaltar que o Bahia não disputa a Copa do Nordeste por seus próprios méritos, porque conseguiu uma vaga para uma competição continental dentro de campo", disse Emerson Ferretti em entrevista ao Portal A TARDE.

"Mostra que o trabalho que vem sendo feito pelo Bahia SAF está trazendo os resultados que a torcida quer, que é disputar a Copa Libertadores pelo segundo ano consecutivo. O Baiano é a porta de entrada para a temporada e é importante porque tem rivalidade, toda competição precisa ser encarada para ser vencida", concluiu.

Atual campeão do Baianão, o Bahia busca o seu 52º título da competição, que vai estrear uma nova formula em 2026. Com redução de datas, a semifinal e a final vão ser disputadas em jogo único e não mais em ida e volta — aumentando a dificuldade do torneio.

x