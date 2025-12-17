PONTAPÉ INICIAL!
"Novos desafios" não tiram força do Baianão, diz presidente da FBF
Evento de lançamento do Campeonato Baiano 2026 aconteceu nesta quarta-feira, 17
Por Lucas Vilas Boas e Marina Branco
A bola ainda não rolou, mas o Campeonato Baiano 2026 deu seu pontapé inicial na tarde desta quarta-feira, 17, no evento de lançamento da competição, que aconteceu no Cineteatro 2 de Julho, em Salvador. Presidente da Federação Baiana de Futebol (CBF), Ricardo Lima projetou uma "forte" edição, mesmo com os novos desafios oriundos do novo calendário da próxima temporada.
Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o dirigente também negou a existência de um "desprestígio" em relação à Copa do Nordeste, que, mesmo sem a participação do Bahia de acordo com as novas regras da CBF, vai seguir "muito forte" em 2026 com Vitória e Juazeirense como os representantes baianos.
"As expectativas são as melhores possíveis. Estamos com um novo formato de competição, são 49 partidas, 11 rodadas e a gente espera entregar ao torcedor baiano um grande torneio. Esse ano temos um desafio muito grande, onde o Campeonato Baiano vai concorrer com o Campeonato Brasileiro, o Baiano já inicia dia dez e o Brasileiro dia 28, e vamos tentar validar para que os clubes e torcedores aprovem. Aquilo que tiver que ser melhorado, pode ter certeza que em 2027 será corrigido, e o Baianão seguirá forte", disse Ricardo Lima.
Leia Também:
"O calendário é muito espremido, esse ano foi preciso diminuir algumas datas, principalmente por conta da Copa do Mundo que acontece em junho, e por isso aqueles clubes que participam de competições sul-americanas não podem disputar competições regionais, como foi o caso do Bahia. Mas não tem nenhum desprestígio à Copa do Nordeste, ela seguirá muito forte. O Esporte Clube Vitória estará jogando, assim como a Juazeirense. Vamos torcer para que ambas as competições sejam prestigiadas", completou sobre a Copa do Nordeste.
O Campeonato Baiano 2026 será ainda mais especial para Bahia de Feira e Galícia, dois clubes tradicionais que retornaram à elite do futebol baiano após disputarem a Série B em 2025. Sobre estas equipes, Ricardo Lima diz esperar "jogos brilhantes" no torneio.
"São clubes tradicionais do futebol baiano, o Bahia de Feira já vinha com um trabalho muito bem consolidado e infelizmente caiu, mas automaticamente já retornou à Série A. O Galícia, um clube muito tradicional da nossa cidade, vem buscando a anos estar na elite e a gente espera que possa fazer jogos brilhantes", completou.
Com o Bahia como atual campeão, o Baianão vai contar com a participação dos outros nove clubes: Atlético de Alagoinhas, Barcelona, Galícia, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitória.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes