Carrasco do Bahia em 2025 rescinde contrato e fica livre no mercado

Thiago Silva rescinde com o Fluminense e fica livre no mercado

Algoz do Bahia em 2025 — com o gol que eliminou o clube na Copa do Brasil e também o que carimbou a vaga à pré-Libertadores —, a passagem de Thiago Silva pelo Fluminense chegou oficialmente ao fim.

Thiago Silva comemorando o gol que confirmou a eliminação do Bahia e a classificação do Fluminense na Copa do Brasil | Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Na tarde da última terça-feira, dia 16, clube e jogador assinaram o termo de rescisão contratual, encerrando o vínculo e deixando o zagueiro livre no mercado para acertar com outra equipe sem custos.

Mesmo com tentativas da diretoria tricolor para mantê-lo no elenco, o defensor optou pela saída. O Fluminense apresentou como argumentos a disputa da fase de grupos da Conmebol Libertadores e a proximidade da Copa do Mundo de 2026, mas não conseguiu reverter a decisão do atleta.

O fator determinante para a rescisão foi a questão familiar. Enquanto Thiago Silva atuava no Brasil, a esposa e os filhos permaneceram em Londres. Os dois garotos seguem nas categorias de base do Chelsea, e o mais velho, Isago, assinou seu primeiro contrato profissional no segundo semestre de 2025.

Diante desse cenário, o zagueiro decidiu buscar um novo clube mais próximo da capital inglesa, já que não há planos de aposentadoria neste momento. O contrato com o Fluminense, inclusive, previa a possibilidade de saída nos últimos seis meses justamente por esse motivo.

Capitão da equipe desde o retorno ao clube, em meados de 2024, Thiago Silva se despede do time do coração com números expressivos: foram 212 partidas disputadas e 19 gols marcados. O único título conquistado na passagem foi a Copa do Brasil de 2007, a primeira taça de uma carreira marcada por grandes conquistas.