Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE SAÍDA

Carrasco do Bahia em 2025 rescinde contrato e fica livre no mercado

Zagueiro encerra passagem pelo Fluminense e busca nova equipe

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/12/2025 - 6:42 h | Atualizada em 18/12/2025 - 8:47
Thiago Silva rescinde com o Fluminense e fica livre no mercado
Thiago Silva rescinde com o Fluminense e fica livre no mercado -

Algoz do Bahia em 2025 — com o gol que eliminou o clube na Copa do Brasil e também o que carimbou a vaga à pré-Libertadores —, a passagem de Thiago Silva pelo Fluminense chegou oficialmente ao fim.

Thiago Silva comemorando o gol que confirmou a eliminação do Bahia e a classificação do Fluminense na Copa do Brasil
Thiago Silva comemorando o gol que confirmou a eliminação do Bahia e a classificação do Fluminense na Copa do Brasil | Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Na tarde da última terça-feira, dia 16, clube e jogador assinaram o termo de rescisão contratual, encerrando o vínculo e deixando o zagueiro livre no mercado para acertar com outra equipe sem custos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo com tentativas da diretoria tricolor para mantê-lo no elenco, o defensor optou pela saída. O Fluminense apresentou como argumentos a disputa da fase de grupos da Conmebol Libertadores e a proximidade da Copa do Mundo de 2026, mas não conseguiu reverter a decisão do atleta.

Leia Também:

Copa do Brasil: Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final
Ex-jogador do Bahia provoca o Flamengo após vice no Mundial da Fifa
Possível rival brasileiro do Bahia na pré-Libertadores demite técnico

O fator determinante para a rescisão foi a questão familiar. Enquanto Thiago Silva atuava no Brasil, a esposa e os filhos permaneceram em Londres. Os dois garotos seguem nas categorias de base do Chelsea, e o mais velho, Isago, assinou seu primeiro contrato profissional no segundo semestre de 2025.

Diante desse cenário, o zagueiro decidiu buscar um novo clube mais próximo da capital inglesa, já que não há planos de aposentadoria neste momento. O contrato com o Fluminense, inclusive, previa a possibilidade de saída nos últimos seis meses justamente por esse motivo.

Capitão da equipe desde o retorno ao clube, em meados de 2024, Thiago Silva se despede do time do coração com números expressivos: foram 212 partidas disputadas e 19 gols marcados. O único título conquistado na passagem foi a Copa do Brasil de 2007, a primeira taça de uma carreira marcada por grandes conquistas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia copa do brasil Fluminense FC mercado da bola Pré-Libertadores Thiago Silva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Thiago Silva rescinde com o Fluminense e fica livre no mercado
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Thiago Silva rescinde com o Fluminense e fica livre no mercado
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Thiago Silva rescinde com o Fluminense e fica livre no mercado
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Thiago Silva rescinde com o Fluminense e fica livre no mercado
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

x