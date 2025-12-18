Menu
HOME > ESPORTES
DECISÃO

Copa do Brasil: Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final

Em partida truncada na Neo Química Arena, equipes ficam no 0 a 0 e decisão fica para o Maracanã

Redação

Por Redação

18/12/2025 - 6:12 h
Corinthians e Vasco empatam sem gols na ida da final da Copa do Brasil
A decisão da Copa do Brasil segue totalmente aberta. Corinthians e Vasco não saíram do 0 a 0 na noite desta quarta-feira, 17, na Neo Química Arena, em São Paulo, no confronto de ida da final da competição. Com o resultado, nenhuma das equipes leva vantagem para o duelo decisivo no Rio de Janeiro.

O segundo e último jogo acontece no próximo domingo, às 18h, no Maracanã. Quem vencer fica com o título. Em caso de novo empate, a taça será definida nas cobranças de pênaltis.

Leia Também:

Ex-jogador do Bahia provoca o Flamengo após vice no Mundial da Fifa
Possível rival brasileiro do Bahia na pré-Libertadores demite técnico
Vitória pode ter mudança importante no departamento de futebol em 2026

Dentro de campo, o que se viu foi uma partida marcada por forte disputa, ritmo travado e muitos erros de passe, o que comprometeu a fluidez do jogo. Apesar das dificuldades ofensivas, Corinthians e Vasco chegaram a balançar as redes uma vez cada, mas ambos os gols foram corretamente anulados por impedimento: Rayan marcou para o time carioca, enquanto Memphis Depay chegou a comemorar pelo lado paulista.

Com o placar zerado em São Paulo, a final permanece em aberto e promete fortes emoções no Maracanã, onde será conhecido o campeão da Copa do Brasil.

Tags:

Copa do Brasil 2025 corinthians Final da Copa do Brasil vasco da gama

