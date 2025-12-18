Copa do Brasil: Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final

Corinthians e Vasco empatam sem gols na ida da final da Copa do Brasil - Foto: Matheus Lima/Vasco

A decisão da Copa do Brasil segue totalmente aberta. Corinthians e Vasco não saíram do 0 a 0 na noite desta quarta-feira, 17, na Neo Química Arena, em São Paulo, no confronto de ida da final da competição. Com o resultado, nenhuma das equipes leva vantagem para o duelo decisivo no Rio de Janeiro.

O segundo e último jogo acontece no próximo domingo, às 18h, no Maracanã. Quem vencer fica com o título. Em caso de novo empate, a taça será definida nas cobranças de pênaltis.

Dentro de campo, o que se viu foi uma partida marcada por forte disputa, ritmo travado e muitos erros de passe, o que comprometeu a fluidez do jogo. Apesar das dificuldades ofensivas, Corinthians e Vasco chegaram a balançar as redes uma vez cada, mas ambos os gols foram corretamente anulados por impedimento: Rayan marcou para o time carioca, enquanto Memphis Depay chegou a comemorar pelo lado paulista.

Com o placar zerado em São Paulo, a final permanece em aberto e promete fortes emoções no Maracanã, onde será conhecido o campeão da Copa do Brasil.