Ex-jogador do Bahia provoca o Flamengo após vice no Mundial da Fifa

- Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Aposentado desde 2019, o ex-jogador Carlos Alberto, que defendeu o Bahia em 2011, provocou o Flamengo após o vice-campeonato na Copa Intercontinental de Clubes. Campeão mundial pelo Porto, de Portugal, em 2004, o ex-atleta ironizou o uruguaio Arrascaeta pela derrota nos pênaltis para o PSG.



| Foto: Reprodução

A provocação surge após uma rivalidade que vem sendo feita nos últimos anos nas redes sociais. Após o jogador do Flamengo aplicar uma caneta, famoso drible em que a bola passa por debaixo das pernas do adversário, durante um jogo festivo realizado em 2022.

Após o lance humilhante, Carlos Alberto não perde nenhuma oportunidade de provocar o uruguaio em ocasiões frequentes.

Além de campeão mundial, Carlos Alberto conquistou a Champions League com o Porto, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil com Corinthians e Fluminense, respectivamente.

Carlos Alberto com a camisa do Bahia | Foto: Reprodução

Em 2011, o meia foi contratado por empréstimo pelo Bahia e disputou 19 jogos, sem nenhum gol marcado.