Possível rival brasileiro do Bahia na pré-Libertadores demite técnico

Taça da Libertadores - Foto: Luis ACOSTA / AFP

O italiano Davide Ancelotti não seguirá no Botafogo na próxima temporada. Classificado à fase preliminar da Libertadores ao lado do Bahia, o clube carioca oficializou, nesta quarta-feira, 17, a saída do treinador que o comandou durante todo o ano.

A decisão pela saída partiu do próprio Ancelotti após um impasse interno envolvendo a composição da comissão técnica. A diretoria alvinegra comunicou ao treinador a intenção de dispensar o preparador físico Luca Guerra, o que não foi aceito pelo comandante.

Davide deixou claro que só permaneceria no cargo caso toda a equipe de trabalho fosse mantida, condição recusada pelo clube.

Luca Guerra esteve no centro de debates ao longo da temporada devido à recorrência de problemas físicos no elenco do Botafogo. Internamente, havia críticas à carga aplicada nos treinamentos, considerada excessiva diante do calendário apertado do futebol brasileiro.

Em diferentes entrevistas, o próprio Ancelotti reconheceu a necessidade de ajustes na intensidade das atividades como um dos objetivos da comissão técnica.

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo | Foto: Vitor Silva | Botafogo

Vivendo sua primeira experiência como treinador principal no futebol profissional, Davide Ancelotti encerra sua passagem pelo Botafogo com um retrospecto de 32 partidas, somando 14 triunfos, 11 empates e sete derrotas.

Classificado à fase preliminar da Libertadores junto com o Bahia, o Botafogo conhecerá o adversário da segunda fase em sorteio que será realizado nesta quinta-feira, 18, a partir das 12, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Juntos no Pote 1, a dupla brasileira pode se cruzar apenas na terceira fase caso ambas as equipes avancem.

Nota oficial divulgada pelo clube

"Davide Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo.

O Botafogo informa que Davide Ancelotti não é mais o técnico da equipe principal. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após reuniões nesta quarta-feira (17).

O Clube agradece o profissionalismo e comprometimento de Ancelotti durante o período em que liderou a equipe e fez parte da família alvinegra. O Botafogo deseja sucesso em desafios futuros.

A nova comissão técnica será anunciada em breve."