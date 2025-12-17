ESPORTES
Possível rival brasileiro do Bahia na pré-Libertadores demite técnico
Decisão ocorre após diretoria comunicar dispensa do preparador físico
Por Lucas Vilas Boas
O italiano Davide Ancelotti não seguirá no Botafogo na próxima temporada. Classificado à fase preliminar da Libertadores ao lado do Bahia, o clube carioca oficializou, nesta quarta-feira, 17, a saída do treinador que o comandou durante todo o ano.
A decisão pela saída partiu do próprio Ancelotti após um impasse interno envolvendo a composição da comissão técnica. A diretoria alvinegra comunicou ao treinador a intenção de dispensar o preparador físico Luca Guerra, o que não foi aceito pelo comandante.
Davide deixou claro que só permaneceria no cargo caso toda a equipe de trabalho fosse mantida, condição recusada pelo clube.
Luca Guerra esteve no centro de debates ao longo da temporada devido à recorrência de problemas físicos no elenco do Botafogo. Internamente, havia críticas à carga aplicada nos treinamentos, considerada excessiva diante do calendário apertado do futebol brasileiro.
Em diferentes entrevistas, o próprio Ancelotti reconheceu a necessidade de ajustes na intensidade das atividades como um dos objetivos da comissão técnica.
Vivendo sua primeira experiência como treinador principal no futebol profissional, Davide Ancelotti encerra sua passagem pelo Botafogo com um retrospecto de 32 partidas, somando 14 triunfos, 11 empates e sete derrotas.
Classificado à fase preliminar da Libertadores junto com o Bahia, o Botafogo conhecerá o adversário da segunda fase em sorteio que será realizado nesta quinta-feira, 18, a partir das 12, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.
Juntos no Pote 1, a dupla brasileira pode se cruzar apenas na terceira fase caso ambas as equipes avancem.
Nota oficial divulgada pelo clube
"Davide Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo.
O Botafogo informa que Davide Ancelotti não é mais o técnico da equipe principal. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após reuniões nesta quarta-feira (17).
O Clube agradece o profissionalismo e comprometimento de Ancelotti durante o período em que liderou a equipe e fez parte da família alvinegra. O Botafogo deseja sucesso em desafios futuros.
A nova comissão técnica será anunciada em breve."
