CAMINHO DO BAHIA

Bahia pode voltar à altitude de 3.600 m caso avance na pré-Libertadores

The Strongest pode cruzar o caminho do Tricolor na última fase preliminar

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/12/2025 - 7:59 h
Altitude de 3.600 m pode cruzar novamente o caminho do Bahia na pré-Libertadores
Altitude de 3.600 m pode cruzar novamente o caminho do Bahia na pré-Libertadores

O The Strongest, da Bolívia, pode novamente entrar no caminho do Bahia na pré-Libertadores. Nesta segunda-feira, 22, o Tigre assegurou a quarta vaga destinada ao país e, por isso, enfrentará o Deportivo Táchira, da Venezuela, na primeira fase preliminar da “Glória Eterna”. Com isso, o clube boliviano passou a integrar a mesma chave do Esquadrão.

O confronto entre Bahia e The Strongest, no entanto, só poderá acontecer mediante uma combinação de resultados. Primeiro, o Tricolor de Aço precisará eliminar o O’Higgins, do Chile, na segunda fase preliminar. Paralelamente, o The Strongest terá de superar o Deportivo Táchira, na primeira fase, e também o Tolima, da Colômbia, na segunda rodada. Caso esse cenário se confirme, as equipes se enfrentariam na terceira e última fase preliminar, valendo vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

Diante desse contexto, o Bahia pode, mais uma vez, ter de encarar a temida altitude de La Paz, no estádio Hernando Siles, localizado a 3.637 metros acima do nível do mar. Apesar das dificuldades impostas por essas condições, o retrospecto recente é positivo. Em 2025, a equipe comandada por Rogério Ceni conseguiu segurar o The Strongest em seus domínios, conquistando um empate por 1 a 1 na Bolívia.

Quando o Bahia estreia na pré-Libertadores?

Antes de pensar em um possível adversário nas fases seguintes, o Bahia terá compromisso marcado contra o O’Higgins. O jogo de ida está programado para o dia 18 de fevereiro, às 19h, no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile. Já a partida decisiva acontece uma semana depois, no dia 25, no mesmo horário, na Arena Fonte Nova.

Confira todas as datas da Copa Conmebol Libertadores 2026:

  • Primeira fase: 4 e 11 de fevereiro
  • Segunda fase: 18 e 25 de fevereiro
  • Terceira fase: 4 e 11 de março
  • Sorteio da fase de grupos: 18 de março
  • Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
  • Sorteio do mata-mata: 3 de junho
  • Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
  • Quartas de final: 9 e 16 de setembro
  • Semifinais: 14 e 21 de outubro
  • Final: 28 de novembro

