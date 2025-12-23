Bahia pode voltar à altitude de 3.600 m caso avance na pré-Libertadores

Altitude de 3.600 m pode cruzar novamente o caminho do Bahia na pré-Libertadores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O The Strongest, da Bolívia, pode novamente entrar no caminho do Bahia na pré-Libertadores. Nesta segunda-feira, 22, o Tigre assegurou a quarta vaga destinada ao país e, por isso, enfrentará o Deportivo Táchira, da Venezuela, na primeira fase preliminar da “Glória Eterna”. Com isso, o clube boliviano passou a integrar a mesma chave do Esquadrão.

O confronto entre Bahia e The Strongest, no entanto, só poderá acontecer mediante uma combinação de resultados. Primeiro, o Tricolor de Aço precisará eliminar o O’Higgins, do Chile, na segunda fase preliminar. Paralelamente, o The Strongest terá de superar o Deportivo Táchira, na primeira fase, e também o Tolima, da Colômbia, na segunda rodada. Caso esse cenário se confirme, as equipes se enfrentariam na terceira e última fase preliminar, valendo vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Diante desse contexto, o Bahia pode, mais uma vez, ter de encarar a temida altitude de La Paz, no estádio Hernando Siles, localizado a 3.637 metros acima do nível do mar. Apesar das dificuldades impostas por essas condições, o retrospecto recente é positivo. Em 2025, a equipe comandada por Rogério Ceni conseguiu segurar o The Strongest em seus domínios, conquistando um empate por 1 a 1 na Bolívia.

Quando o Bahia estreia na pré-Libertadores?

Antes de pensar em um possível adversário nas fases seguintes, o Bahia terá compromisso marcado contra o O’Higgins. O jogo de ida está programado para o dia 18 de fevereiro, às 19h, no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile. Já a partida decisiva acontece uma semana depois, no dia 25, no mesmo horário, na Arena Fonte Nova.

Confira todas as datas da Copa Conmebol Libertadores 2026: