Campeão do Nordestão pelo Bahia abre o jogo após "transição difícil"

Vitinho em apresentação oficial no Santa Cruz - Foto: Reprodução | TV Coral

Emprestado pelo Bahia ao Santa Cruz até o final de 2026, o meia Vitinho afirmou ter aprendido muito na sua primeira temporada em que esteve integrado completamente ao elenco profissional. Apresentado oficialmente no clube pernambucano, o jogador destacou o momento como "um ano de muita experiência boa".

"Aprendi muito com todos os atletas e com o clube, espero poder retribuir aqui no Santa Cruz tudo que eu aprendi lá, creio que eu vou aprender muito aqui também, com todos os atletas e comissão. Foi um ano de muita experiência boa, fez eu agregar o meu mental, fisicamente também. Aprendi bastante coisa, essa transição de base para o profissional é bem difícil, mas um ambiente me deixou um pouco tranquilo, mais leve", disse Vitinho em entrevista coletiva.

Revelado na base do Bahia, o meia é destaque na equipe sub-20 tricolor desde que tinha apenas 18 anos. Natural de Aracaju, Vitinho fez sete partidas no time principal em 2025, com destaque para as finais da Copa do Nordeste, em que o Esquadrão se sagrou pentacampeão contra o Confiança.

"Tenho nove jogos pelo Bahia e dois deles foram na final da Copa do Nordeste, que a gente foi campeão. Acabei não tendo tantos minutos no Campeonato Brasileiro, mas nos minutos que tive no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste consegui desempenhar bem", analisou o jogador.

No Santa Cruz, Vitinho vai disputar o Campeonato Pernambucano e a Série C do Brasileirão em 2026.