Veja as datas dos jogos do Bahia na pré-Libertadores

Bahia vai definir vaga em casa. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após realizar o sorteio que definiu o adversário do Bahia na pré-Libertadores, a Conmebol divulgou as datas do confronto do Tricolor de Aço na fase preliminar da competição sul-americana.

A equipe comandada por Rogéria Ceni vai enfrentar o O'Higgins, do Chile, nos dias 18 e 25 de fevereiro. A primeira partida será no Chile, às 19h e o jogo de volta será na Arena Fonte Nova, também às 19h.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Por ocupar a 63ª posição no ranking atualizado da Conmebol para 2026, o Bahia integrou o Pote 1 do sorteio e, por isso, fará o jogo decisivo na Arena Fonte Nova, diante da torcida tricolor. A equipe chilena ocupa a 166º posição.

Além de definir o adversário na segunda fase, o sorteio também traçou o caminho do Tricolor de Aço até a fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Caso avance no duelo contra o O’Higgins, o Bahia enfrentará, na terceira fase preliminar — prevista para os dias 4 e 11 de março —, o vencedor do confronto entre o Deportes Tolima, da Colômbia, e quem avançar do duelo entre o representante da Bolívia (The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo) e o Deportivo Táchira, da Venezuela, válido pela primeira fase.

Quem passar da terceira etapa preliminar da pré-Libertadores garante vaga na fase de grupos da competição. Já a equipe eliminada herdará uma vaga na Copa Sul-Americana.