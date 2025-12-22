ESPORTES
Atacante do City tem grande ligação com paraíso baiano; entenda
Empresária do norueguês explicou a ligação do contrato histórico com o destino baiano
No início do ano de 2025, o atacante norueguês do Manchester City, Erling Haaland assinou um contrato histórico de aproximadamente dez anos com o clube inglês. Porém, o que poucos sabem é que este feito tem a interferência de um grande destino turístico da Bahia.
A grande ligação acontece com a cidade de Trancoso, município de Porto Seguro famoso por suas praias, local onde a empresária de Haaland, a brasileira, Rafaela Pimenta, estava quando selou os dez anos de contrato com o City.
Leia Também:
Em uma entrevista para a TNT, Rafaela revelou a história inusitada com o ponto turístico baiano. “Ferran (Soriano, CEO do grupo City) vai para Trancoso todo ano. Nós nos encontramos para dar um abraço de ano novo, e começamos a bater um papo. Quando eu vi, praticamente, a gente estava assinando contrato de dez anos.”
Continuando o relato, Rafaela salienta que o noruegues tinha interesse nesse contrato, “mas a ideia nasceu ali na praia de Trancoso.”
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes