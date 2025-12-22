Menu
HOME > ESPORTES
NOVO RECORDE?

Brasileiro pode assumir posto de maior onda surfada

Ex-recordista mundial dropa paredão com tamanho estimado entre 27 e 28 metros podendo superar o atual recorde

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/12/2025 - 15:15 h | Atualizada em 22/12/2025 - 17:57
O surfista brasileiro de ondas gigantes Rodrigo Koxa surfou, nesta sexta-feira, 19, uma onda colossal em Nazaré, Portugal, que pode superar o atual recorde mundial, pertencente ao alemão Sebastian Steudtner.

Koxa já figurou no topo do surfe de ondas gigantes entre 2017 e 2022, quando estabeleceu o recorde com uma onda de 24,38 metros. A marca foi posteriormente superada por Steudtner, que surfou uma onda de 26,21 metros, também em Nazaré.

Na tentativa mais recente, o brasileiro foi rebocado pelo piloto Vitor Faria, que estima que a onda tenha alcançado entre 27 e 28 metros de altura. A informação foi divulgada pelo portal especializado Surftotal, referência internacional na cobertura do surfe.

Como funciona a medição das ondas gigantes

A medição oficial de ondas desse porte ainda gera debates na comunidade científica e esportiva. Atualmente, o processo é feito com base em análises de imagens, vídeos e proporções visuais, já que não há sensores físicos diretos no momento da quebra.

Um dos principais parâmetros utilizados é a comparação com a altura do próprio surfista. No material divulgado por Rodrigo Koxa, a onda aparece com cerca de 17 vezes o tamanho do atleta.

Foto: Rennan Chaves

Considerando que o surfista mede 1,72 metro, a projeção indica uma onda com altura estimada entre 27 e 28 metros, que, caso confirmado oficialmente, poderá estabelecer um novo recorde mundial.

