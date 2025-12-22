Saiba onde assistir os jogos da dupla Ba-Vi na Copinha 2026

Lançamento da Copinha - Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão

A competição de base mais importante do futebol brasileiroestá prestes a começar. Em sua edição de número 56, a Copa São Paulo de Futebol Júnior terá 100% de seus jogos transmitidos. Com um total de 132 times e 255 partidas, as exibições ocorrerão em diferentes canais e plataformas.

Atleta em jogo contra o Estrela de Março | Foto: Divulgação/ECVitória

Confira abaixo o guia de transmissões para acompanhar a dupla baiana na fase de grupos:

Vitória

Vitória x Capivariano – 3 de janeiro (sábado), 15h15

Onde assistir: Canal Paulistão (YouTube)

Rio Branco-ES x Vitória – 6 de janeiro (terça-feira), 15h00

Onde assistir: Canal X Sports (YouTube)

Flamengo-SP x Vitória – 9 de janeiro (sexta-feira), 15h15

Onde assistir: Canal Paulistão (YouTube)

Bahia

Bahia x Inter de Limeira – 3 de janeiro (sábado), 11h00

Onde assistir: Canal X Sports (YouTube)

CSA x Bahia – 6 de janeiro (terça-feira), 11h00

Onde assistir: Canal X Sports (YouTube)

América-SP x Bahia – 9 de janeiro (sexta-feira), 11h00

Onde assistir: Canal X Sports (YouTube)

Elenco do Bahia comemorando resultado | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Onde assistir à Copinha 2026

O YouTube será o principal meio para acompanhar o torneio. O canal oficial do Paulistão transmitirá mais de 200 jogos, enquanto o X Sports ficará responsável por 29 partidas e a CazéTV exibirá 17 confrontos. Na TV aberta, a Record transmitirá quatro partidas selecionadas durante a fase de grupos. No caso da dupla Ba-Vi, todas as partidas da primeira fase serão exibidas exclusivamente de forma gratuita pelo YouTube.