Saiba onde assistir os jogos da dupla Ba-Vi na Copinha 2026
Torneio terá 100% dos jogos transmitidos
Por Valdomiro Neto
A competição de base mais importante do futebol brasileiroestá prestes a começar. Em sua edição de número 56, a Copa São Paulo de Futebol Júnior terá 100% de seus jogos transmitidos. Com um total de 132 times e 255 partidas, as exibições ocorrerão em diferentes canais e plataformas.
Confira abaixo o guia de transmissões para acompanhar a dupla baiana na fase de grupos:
Vitória
- Vitória x Capivariano – 3 de janeiro (sábado), 15h15
Onde assistir: Canal Paulistão (YouTube)
- Rio Branco-ES x Vitória – 6 de janeiro (terça-feira), 15h00
Onde assistir: Canal X Sports (YouTube)
- Flamengo-SP x Vitória – 9 de janeiro (sexta-feira), 15h15
Onde assistir: Canal Paulistão (YouTube)
Bahia
- Bahia x Inter de Limeira – 3 de janeiro (sábado), 11h00
Onde assistir: Canal X Sports (YouTube)
- CSA x Bahia – 6 de janeiro (terça-feira), 11h00
Onde assistir: Canal X Sports (YouTube)
- América-SP x Bahia – 9 de janeiro (sexta-feira), 11h00
Onde assistir: Canal X Sports (YouTube)
Onde assistir à Copinha 2026
O YouTube será o principal meio para acompanhar o torneio. O canal oficial do Paulistão transmitirá mais de 200 jogos, enquanto o X Sports ficará responsável por 29 partidas e a CazéTV exibirá 17 confrontos. Na TV aberta, a Record transmitirá quatro partidas selecionadas durante a fase de grupos. No caso da dupla Ba-Vi, todas as partidas da primeira fase serão exibidas exclusivamente de forma gratuita pelo YouTube.
