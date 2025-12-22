Botafogo recusa proposta do Vitória por volante; Bragatino monitora

Newton comemorando gol pelo Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo recusou a investida do Vitória pelo volante Newton. O clube baiano havia ofertado um contrato de empréstimo com opção de compra ao fim do vínculo, na última sexta-feira, 19, mas os valores da negociação não foram revelados. Diante da negativa, o Vitória prepara uma nova investida, desta vez com uma proposta de compra em definitivo. Além do Rubro-Negro, o Red Bull Bragantino também sondou a situação do atleta.

Newton em jogo contra o Bragantino | Foto: Vitor Silva/Botafogo

Desde a transformação em SAF, o Botafogo mudou sua postura em relação à manutenção do elenco, avaliando saídas apenas quando são financeiramente muito favoráveis ao clube. Caso não surja uma proposta que atinja esse patamar, o Alvinegro considera a permanência do jogador para o plantel de 2026.

Newton comemorando gol com o elenco do Botafogo | Foto: Vitor Silva/Botafogo

Newton foi um dos destaques da equipe no início da temporada de 2025. Ao todo, o volante alcançou a marca de 46 jogos no ano, sendo 29 deles como titular, com 1 gol e uma assistência.

Enquanto define o futuro de Newton, o Botafogo busca renovar seu setor de meio-campo com foco no mercado internacional. O clube negocia as contratações de Pedro Bicalho, ex-Vitória e atualmente no Qarabag (Azerbaijão) e Júlio Romão, do Ferencváros (Hungria).