Neymar na Copa do Mundo? Presidente da CBF se pronuncia
Dirigente afirma que escolha sobre Neymar cabe exclusivamente a Ancelotti
O presidente da CBF, Samir Xaud, comentou neste domingo sobre a possibilidade de Neymar voltar a vestir a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista à TV Globo, o dirigente deixou claro que a decisão caberá exclusivamente ao técnico Carlo Ancelotti, que, segundo ele, tem “100% de autonomia” para definir as convocações.
De acordo com Xaud, a entidade não interfere nas escolhas da comissão técnica e o foco é montar um grupo competitivo para a busca do hexacampeonato. “O Neymar é um grande jogador e um grande ídolo. A gente sempre espera que ele esteja bem pra ajudar a seleção brasileira, como já ajudou em muitos anos, e como já ajudou o futebol brasileiro”, afirmou o presidente. Na sequência, reforçou: “Isso [convocação para a Copa-2026] é uma coisa da comissão técnica. Eu não interfiro, é 100% de autonomia para o Ancelotti”. Por fim, completou: “O que a gente espera é ter os melhores jogadores e mais preparados pra trazer o tão sonhado Hexa”.
As declarações do dirigente ocorreram horas após Neymar fazer um apelo público ao treinador italiano. No sábado, 20, durante participação no show musical “Tardezinha”, em São Paulo, o atacante do Santos subiu ao palco e pediu a “ajuda” de Ancelotti para ser lembrado na lista de convocados para o Mundial. Na ocasião, o camisa 10 prometeu empenho máximo caso seja chamado e chegou a fazer uma garantia aos torcedores.
“Nós vamos fazer o impossível para trazer a Copa (do Mundo) para o Brasil. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda 'nóis' [sic]”, disse o craque, em fala transmitida ao vivo em uma live organizada pelo cantor Thiaguinho, idealizador e principal nome do evento.
Desde a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da seleção brasileira, Neymar ainda não foi convocado. A próxima oportunidade para um possível retorno será nos amistosos contra França e Croácia, previstos para a Data Fifa de março de 2026.
Até lá, o futuro do atacante segue indefinido. Aos 33 anos, Neymar ainda não renovou contrato com o Santos e vem de uma temporada marcada por problemas físicos. Em 2025, ele disputou 28 partidas pelo Peixe, com 11 gols marcados e quatro assistências, convivendo com sucessivas lesões ao longo do ano.
