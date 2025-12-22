Neymar na Copa do Mundo? Presidente da CBF se pronuncia

Samir Xaud comenta apelo de Neymar e fala sobre Copa de 2026 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O presidente da CBF, Samir Xaud, comentou neste domingo sobre a possibilidade de Neymar voltar a vestir a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista à TV Globo, o dirigente deixou claro que a decisão caberá exclusivamente ao técnico Carlo Ancelotti, que, segundo ele, tem “100% de autonomia” para definir as convocações.

De acordo com Xaud, a entidade não interfere nas escolhas da comissão técnica e o foco é montar um grupo competitivo para a busca do hexacampeonato. “O Neymar é um grande jogador e um grande ídolo. A gente sempre espera que ele esteja bem pra ajudar a seleção brasileira, como já ajudou em muitos anos, e como já ajudou o futebol brasileiro”, afirmou o presidente. Na sequência, reforçou: “Isso [convocação para a Copa-2026] é uma coisa da comissão técnica. Eu não interfiro, é 100% de autonomia para o Ancelotti”. Por fim, completou: “O que a gente espera é ter os melhores jogadores e mais preparados pra trazer o tão sonhado Hexa”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As declarações do dirigente ocorreram horas após Neymar fazer um apelo público ao treinador italiano. No sábado, 20, durante participação no show musical “Tardezinha”, em São Paulo, o atacante do Santos subiu ao palco e pediu a “ajuda” de Ancelotti para ser lembrado na lista de convocados para o Mundial. Na ocasião, o camisa 10 prometeu empenho máximo caso seja chamado e chegou a fazer uma garantia aos torcedores.

“Nós vamos fazer o impossível para trazer a Copa (do Mundo) para o Brasil. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda 'nóis' [sic]”, disse o craque, em fala transmitida ao vivo em uma live organizada pelo cantor Thiaguinho, idealizador e principal nome do evento.

Desde a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da seleção brasileira, Neymar ainda não foi convocado. A próxima oportunidade para um possível retorno será nos amistosos contra França e Croácia, previstos para a Data Fifa de março de 2026.

Até lá, o futuro do atacante segue indefinido. Aos 33 anos, Neymar ainda não renovou contrato com o Santos e vem de uma temporada marcada por problemas físicos. Em 2025, ele disputou 28 partidas pelo Peixe, com 11 gols marcados e quatro assistências, convivendo com sucessivas lesões ao longo do ano.