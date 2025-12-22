Veja todos os campeões do futebol brasileiro na temporada 2025

Com Corinthians campeão, futebol brasileiro encerra temporada 2025 - Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Com o apito final deste domingo, 21, o futebol brasileiro encerrou oficialmente a temporada de 2025. O último troféu do calendário ficou com o Corinthians, que superou o Vasco na decisão da Copa do Brasil e fechou um ano marcado por conquistas distribuídas entre clubes de todas as regiões do país.

O grande protagonista da temporada foi o Flamengo. O clube carioca liderou o ranking de títulos ao levantar quatro taças: a CONMEBOL Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, consolidando um ano de domínio em diferentes frentes.

Além dos torneios nacionais e internacionais, as competições regionais também tiveram seus campeões definidos. O Bahia confirmou a força na região ao conquistar a Copa do Nordeste, enquanto o Paysandu levou a Copa Verde, reforçando o protagonismo do futebol do Norte.

No cenário estadual, praticamente todos os campeonatos já conheceram seus vencedores. Das 27 competições, apenas o Campeonato Tocantinense segue indefinido. O título do União foi revogado após o julgamento de uma irregularidade, e a disputa precisou ser reiniciada.

Abaixo, confira o panorama completo dos campeões do futebol brasileiro em 2025:

Competições Internacionais

Libertadores : Flamengo

Competições Nacionais

Campeonato Brasileiro : Flamengo

: Flamengo Série B : Coritiba

: Coritiba Série C : Ponte Preta

: Ponte Preta Série D : Barra-SC

: Barra-SC Copa do Brasil : Corinthians

: Corinthians Supercopa do Brasil : Flamengo

Competições Regionais

Copa do Nordeste : Bahia

Copa Verde: Paysandu

Campeonatos Estaduais