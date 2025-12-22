ACABOU
Veja todos os campeões do futebol brasileiro na temporada 2025
Corinthians fecha a temporada e Flamengo lidera lista de campeões
Com o apito final deste domingo, 21, o futebol brasileiro encerrou oficialmente a temporada de 2025. O último troféu do calendário ficou com o Corinthians, que superou o Vasco na decisão da Copa do Brasil e fechou um ano marcado por conquistas distribuídas entre clubes de todas as regiões do país.
O grande protagonista da temporada foi o Flamengo. O clube carioca liderou o ranking de títulos ao levantar quatro taças: a CONMEBOL Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, consolidando um ano de domínio em diferentes frentes.
Além dos torneios nacionais e internacionais, as competições regionais também tiveram seus campeões definidos. O Bahia confirmou a força na região ao conquistar a Copa do Nordeste, enquanto o Paysandu levou a Copa Verde, reforçando o protagonismo do futebol do Norte.
No cenário estadual, praticamente todos os campeonatos já conheceram seus vencedores. Das 27 competições, apenas o Campeonato Tocantinense segue indefinido. O título do União foi revogado após o julgamento de uma irregularidade, e a disputa precisou ser reiniciada.
Abaixo, confira o panorama completo dos campeões do futebol brasileiro em 2025:
Competições Internacionais
- Libertadores: Flamengo
Competições Nacionais
- Campeonato Brasileiro: Flamengo
- Série B: Coritiba
- Série C: Ponte Preta
- Série D: Barra-SC
- Copa do Brasil: Corinthians
- Supercopa do Brasil: Flamengo
Competições Regionais
- Copa do Nordeste: Bahia
- Copa Verde: Paysandu
Campeonatos Estaduais
- Acreano: Independência
- Alagoano: CRB
- Amapaense: Trem
- Amazonense: Amazonas
- Baiano: Bahia
- Brasiliense: Gama
- Capixaba: Rio Branco
- Carioca: Flamengo
- Catarinense: Avaí
- Cearense: Ceará
- Gaúcho: Internacional
- Goiano: Vila Nova
- Maranhense: Maranhão
- Mato-Grossense: Primavera
- Mineiro: Atlético-MG
- Paraense: Remo
- Paraibano: Sousa
- Paranaense: Operário
- Paulista: Corinthians
- Pernambucano: Sport
- Piauiense: Piauí
- Potiguar: América
- Rondoniense: Porto Velho
- Roraimense: GAS
- Sergipano: Confiança
- Sul-Mato-Grossense: Operário
- Tocantinense: a definir
