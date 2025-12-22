Menu
ESPORTES
ACABOU

Veja todos os campeões do futebol brasileiro na temporada 2025

Corinthians fecha a temporada e Flamengo lidera lista de campeões

Redação

Por Redação

22/12/2025 - 6:27 h
Com Corinthians campeão, futebol brasileiro encerra temporada 2025
Com Corinthians campeão, futebol brasileiro encerra temporada 2025 -

Com o apito final deste domingo, 21, o futebol brasileiro encerrou oficialmente a temporada de 2025. O último troféu do calendário ficou com o Corinthians, que superou o Vasco na decisão da Copa do Brasil e fechou um ano marcado por conquistas distribuídas entre clubes de todas as regiões do país.

O grande protagonista da temporada foi o Flamengo. O clube carioca liderou o ranking de títulos ao levantar quatro taças: a CONMEBOL Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, consolidando um ano de domínio em diferentes frentes.

Além dos torneios nacionais e internacionais, as competições regionais também tiveram seus campeões definidos. O Bahia confirmou a força na região ao conquistar a Copa do Nordeste, enquanto o Paysandu levou a Copa Verde, reforçando o protagonismo do futebol do Norte.

No cenário estadual, praticamente todos os campeonatos já conheceram seus vencedores. Das 27 competições, apenas o Campeonato Tocantinense segue indefinido. O título do União foi revogado após o julgamento de uma irregularidade, e a disputa precisou ser reiniciada.

Abaixo, confira o panorama completo dos campeões do futebol brasileiro em 2025:

Competições Internacionais

  • Libertadores: Flamengo

Competições Nacionais

  • Campeonato Brasileiro: Flamengo
  • Série B: Coritiba
  • Série C: Ponte Preta
  • Série D: Barra-SC
  • Copa do Brasil: Corinthians
  • Supercopa do Brasil: Flamengo

Competições Regionais

  • Copa do Nordeste: Bahia
  • Copa Verde: Paysandu

Campeonatos Estaduais

  • Acreano: Independência
  • Alagoano: CRB
  • Amapaense: Trem
  • Amazonense: Amazonas
  • Baiano: Bahia
  • Brasiliense: Gama
  • Capixaba: Rio Branco
  • Carioca: Flamengo
  • Catarinense: Avaí
  • Cearense: Ceará
  • Gaúcho: Internacional
  • Goiano: Vila Nova
  • Maranhense: Maranhão
  • Mato-Grossense: Primavera
  • Mineiro: Atlético-MG
  • Paraense: Remo
  • Paraibano: Sousa
  • Paranaense: Operário
  • Paulista: Corinthians
  • Pernambucano: Sport
  • Piauiense: Piauí
  • Potiguar: América
  • Rondoniense: Porto Velho
  • Roraimense: GAS
  • Sergipano: Confiança
  • Sul-Mato-Grossense: Operário
  • Tocantinense: a definir

