MAIS UM TÍTULO!
Memphis Depay alcança décimo título nacional na carreira
Atacante conquistou a Copa do Brasil 2025 pelo Corinthians
Por Valdomiro Neto
O atacante foi decisivo na final disputada no Maracanã, marcando o gol da vitória aos 63 minutos.
O lance nasceu de um passe em profundidade do lateral-direito Matheuzinho para Yuri Alberto, que cruzou para o meio da área, deixando o holandês de frente para o gol. A jogada sacramentou o título do Corinthians na Copa do Brasil de 2025, neste domingo, 21.
Com esta conquista, Memphis chega à marca de 10 títulos nacionais por clubes. Confira a lista:
Títulos Nacionais de Memphis Depay:
PSV Eindhoven:
- Campeonato Holandês (2014/15);
- Copa da Holanda (2011/12);
- Supercopa da Holanda (2012).
Manchester United:
- Copa da Inglaterra (2015/16);
- Copa da Liga Inglesa (2016/17).
Barcelona:
- Supercopa da Espanha (2022/23);
- LaLiga (2022/23)
Corinthians:
- Copa do Brasil (2025).
Leia Também:
No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0 na Neo Química Arena. Com o novo troféu, o Corinthians encerra a temporada com dois títulos, o Paulistão e a Copa do Brasil, garantindo vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América em 2026 e na Supercopa do Brasil.
Além do prestígio esportivo, a conquista rendeu ao clube uma premiação de R$ 97,7 milhões (valor total acumulado da competição).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes