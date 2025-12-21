Menu
MAIS UM TÍTULO!

Memphis Depay alcança décimo título nacional na carreira

Atacante conquistou a Copa do Brasil 2025 pelo Corinthians

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/12/2025 - 21:28 h
Memphis comemorando gol
Memphis comemorando gol -

O atacante foi decisivo na final disputada no Maracanã, marcando o gol da vitória aos 63 minutos.

O lance nasceu de um passe em profundidade do lateral-direito Matheuzinho para Yuri Alberto, que cruzou para o meio da área, deixando o holandês de frente para o gol. A jogada sacramentou o título do Corinthians na Copa do Brasil de 2025, neste domingo, 21.

Memphis Depay pelo Paulistão
Memphis Depay pelo Paulistão | Foto: Divulgação/ Meu timão

Com esta conquista, Memphis chega à marca de 10 títulos nacionais por clubes. Confira a lista:

Títulos Nacionais de Memphis Depay:

PSV Eindhoven:

  • Campeonato Holandês (2014/15);
  • Copa da Holanda (2011/12);
  • Supercopa da Holanda (2012).

Manchester United:

  • Copa da Inglaterra (2015/16);
  • Copa da Liga Inglesa (2016/17).

Barcelona:

  • Supercopa da Espanha (2022/23);
  • LaLiga (2022/23)

Corinthians:

  • Copa do Brasil (2025).

No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0 na Neo Química Arena. Com o novo troféu, o Corinthians encerra a temporada com dois títulos, o Paulistão e a Copa do Brasil, garantindo vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América em 2026 e na Supercopa do Brasil.

Além do prestígio esportivo, a conquista rendeu ao clube uma premiação de R$ 97,7 milhões (valor total acumulado da competição).

