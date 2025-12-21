COPA DO BRASIL
Novo ídolo do Vasco? Rayan está muito perto de situação
Na trilha de Dinamite e Romário, joia da base busca título no Maracanã para selar de vez seu lugar como novo ídolo.
Por Valdomiro Neto
O Vasco da Gama, clube revelador de gigantes como Roberto Dinamite, Romário e Edmundo, pode estar diante de um novo ídolo. Rayan, elogiado desde as divisões de base, se tornou a principal peça ofensiva da equipe em 2025.
Neste domingo, o jovem busca seu primeiro título no futebol profissional no mesmo gramado que consagrou heróis históricos do clube.
Para o confronto decisivo, o garoto chega com o prestígio em alta: além de ser a principal esperança de gols do técnico Fernando Diniz, Rayan entra em campo com a missão de confirmar sua rápida ascensão e identificação com a torcida vascaína.
Leia Também:
O Artilheiro da Copa do Brasil
A joia da base é o grande goleador da competição em 2025, acumulando cinco gols fundamentais na campanha até a final. Rayan balançou as redes contra União Rondonópolis, Nova Iguaçu e Operário. No clássico contra o Fluminense, apesar de não marcar no tempo normal, converteu sua cobrança na disputa de pênaltis que garantiu a classificação.
No total da temporada de 2025, o jovem já soma 20 gols marcados e foi eleito oficialmente a revelação do Campeonato Brasileiro, consolidando-se como uma realidade técnica no cenário nacional.
O "Fator Diniz" e o Valor de Mercado
Sob o comando de Fernando Diniz, o futebol de Rayan atingiu um novo patamar. A confiança do treinador é tanta que ele solicitou publicamente à diretoria a manutenção do atleta no elenco, visando uma valorização ainda maior no mercado internacional.
Vender o Rayan agora é vender por um valor muito menor do que ele vai valer no futuro. Você não contrata outro Rayan no mercado
Decisão e transmissão
Com música própria nas arquibancadas e status de protagonista, Rayan é a aposta do Vasco para conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil. A partida contra o Corinthians acontece às 18h deste domingo, com transmissão ao vivo pela GE TV.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes