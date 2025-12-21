Menu
COPA DO BRASIL

Novo ídolo do Vasco? Rayan está muito perto de situação

Na trilha de Dinamite e Romário, joia da base busca título no Maracanã para selar de vez seu lugar como novo ídolo.

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/12/2025 - 18:31 h
Rayan conduzindo a bola
Rayan conduzindo a bola -

O Vasco da Gama, clube revelador de gigantes como Roberto Dinamite, Romário e Edmundo, pode estar diante de um novo ídolo. Rayan, elogiado desde as divisões de base, se tornou a principal peça ofensiva da equipe em 2025.

Neste domingo, o jovem busca seu primeiro título no futebol profissional no mesmo gramado que consagrou heróis históricos do clube.

Rayan em disputa de bola
Rayan em disputa de bola | Foto: Matheus Lima/Vasco.

Para o confronto decisivo, o garoto chega com o prestígio em alta: além de ser a principal esperança de gols do técnico Fernando Diniz, Rayan entra em campo com a missão de confirmar sua rápida ascensão e identificação com a torcida vascaína.

O Artilheiro da Copa do Brasil

A joia da base é o grande goleador da competição em 2025, acumulando cinco gols fundamentais na campanha até a final. Rayan balançou as redes contra União Rondonópolis, Nova Iguaçu e Operário. No clássico contra o Fluminense, apesar de não marcar no tempo normal, converteu sua cobrança na disputa de pênaltis que garantiu a classificação.

No total da temporada de 2025, o jovem já soma 20 gols marcados e foi eleito oficialmente a revelação do Campeonato Brasileiro, consolidando-se como uma realidade técnica no cenário nacional.

Rayan em campo contra o Corinthians
Rayan em campo contra o Corinthians | Foto: Matheus Lima/Vasco.

O "Fator Diniz" e o Valor de Mercado

Sob o comando de Fernando Diniz, o futebol de Rayan atingiu um novo patamar. A confiança do treinador é tanta que ele solicitou publicamente à diretoria a manutenção do atleta no elenco, visando uma valorização ainda maior no mercado internacional.

Vender o Rayan agora é vender por um valor muito menor do que ele vai valer no futuro. Você não contrata outro Rayan no mercado
Fernando Diniz - Técnico do Vasco

Decisão e transmissão

Com música própria nas arquibancadas e status de protagonista, Rayan é a aposta do Vasco para conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil. A partida contra o Corinthians acontece às 18h deste domingo, com transmissão ao vivo pela GE TV.

