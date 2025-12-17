CBF
Decisão da Copa do Brasil sofre alteração importante; confira
Final entre Vasco e Corinthians tem mudança de horário
Por Redação
Vasco e Corinthians decidem o título da Copa Betano do Brasil de 2025 neste domingo, 21, no Maracanã. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a partida decisiva terá início às 18 horas, após ajuste no horário previamente divulgado.
Inicialmente, o confronto estava programado para começar às 18h30, mas a entidade optou por antecipar o apito inicial em meia hora. O duelo será responsável por definir o campeão da competição nacional desta temporada.
Antes da grande decisão no Rio de Janeiro, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo primeiro jogo da final.
