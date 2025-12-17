Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CBF

Decisão da Copa do Brasil sofre alteração importante; confira

Final entre Vasco e Corinthians tem mudança de horário

Redação

Por Redação

17/12/2025 - 6:52 h
Mudança importante na final da Copa do Brasil chama atenção
Mudança importante na final da Copa do Brasil chama atenção -

Vasco e Corinthians decidem o título da Copa Betano do Brasil de 2025 neste domingo, 21, no Maracanã. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a partida decisiva terá início às 18 horas, após ajuste no horário previamente divulgado.

Inicialmente, o confronto estava programado para começar às 18h30, mas a entidade optou por antecipar o apito inicial em meia hora. O duelo será responsável por definir o campeão da competição nacional desta temporada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CBF inicia visitas técnicas para impedimento semiautomático na Série A
PSG x Flamengo: saiba onde assistir, prováveis escalações e mais
Vazamento chocante atinge gigante da Série A e expõe crise; assista

Antes da grande decisão no Rio de Janeiro, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo primeiro jogo da final.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cbf copa do brasil corinthians maracanã vasco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mudança importante na final da Copa do Brasil chama atenção
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Mudança importante na final da Copa do Brasil chama atenção
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Mudança importante na final da Copa do Brasil chama atenção
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Mudança importante na final da Copa do Brasil chama atenção
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

x