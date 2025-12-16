Vazamento chocante atinge gigante da Série A e expõe crise; assista

Taça do Brasileirão - Foto: Divulgação

Um episódio inusitado chamou a atenção na tarde desta terça-feira, 16,, no estádio do Morumbi, casa do São Paulo FC. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma das instalações do clube sofrendo um vazamento de água, situação que simboliza o momento delicado vivido pelo Tricolor, dentro e fora de campo.

Nas imagens, funcionários do clube aparecem retirando equipamentos eletrônicos de uma sala atingida pelo vazamento, oriundo das fortes chuvas que atingem a cidade. Monitores, televisões, fios e teclados são removidos às pressas para evitar danos maiores.

Entenda a crise

O ocorrido se soma a uma série de problemas recentes enfrentados pelo São Paulo. Em fase marcada por más decisões da diretoria, a semana já havia sido marcada por polêmicas envolvendo o uso de canetas emagrecedoras por atletas e pela admissão, por parte de dirigentes, de um esquema irregular da venda de camarotes.

Nesta terça-feira, 16, um áudio expôs um esquema de comercialização clandestina de camarotes do Morumbi em dias de shows. O episódio envolveu o diretor adjunto de futebol de base, Douglas Schwartzman, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares e atual diretora feminina, cultural e de eventos.