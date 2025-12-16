Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Vazamento chocante atinge gigante da Série A e expõe crise; assista

Vídeo mostra dimensão do vazamento de água que atingiu o local

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/12/2025 - 20:45 h | Atualizada em 16/12/2025 - 21:06
Taça do Brasileirão
Taça do Brasileirão -

Um episódio inusitado chamou a atenção na tarde desta terça-feira, 16,, no estádio do Morumbi, casa do São Paulo FC. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma das instalações do clube sofrendo um vazamento de água, situação que simboliza o momento delicado vivido pelo Tricolor, dentro e fora de campo.

Nas imagens, funcionários do clube aparecem retirando equipamentos eletrônicos de uma sala atingida pelo vazamento, oriundo das fortes chuvas que atingem a cidade. Monitores, televisões, fios e teclados são removidos às pressas para evitar danos maiores.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

Leia Também:

Vitória não reconhece cobrança do Sport no CNRD; entenda
Bahia supera Real Madrid e Bayern em ranking mundial surpreendente
Com Arias saindo, Bahia avalia laterais livres no mercado; veja lista

Entenda a crise

O ocorrido se soma a uma série de problemas recentes enfrentados pelo São Paulo. Em fase marcada por más decisões da diretoria, a semana já havia sido marcada por polêmicas envolvendo o uso de canetas emagrecedoras por atletas e pela admissão, por parte de dirigentes, de um esquema irregular da venda de camarotes.

Nesta terça-feira, 16, um áudio expôs um esquema de comercialização clandestina de camarotes do Morumbi em dias de shows. O episódio envolveu o diretor adjunto de futebol de base, Douglas Schwartzman, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares e atual diretora feminina, cultural e de eventos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça do Brasileirão
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Taça do Brasileirão
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Taça do Brasileirão
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Taça do Brasileirão
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

x